الثلاثاء 27 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ظافر العابدين يبدأ تصوير الموسم الثالث من «عروس بيروت» الأسبوع المقبل

ظافر العابدين
ظافر العابدين

يبدأ الفنان ظافر العابدين تصوير أولى مشاهده في الموسم الثالث من المسلسل الأشهر “عروس بيروت ” الأسبوع المقبل في لبنان، على أن تبدأ أسرة عمل المسلسل التصوير في تركيا منتصف شهر أغسطس المقبل.

“عروس بيروت” مقتبس عن المسلسل التركي “عروس إسطنبول”، ومن المقرر أن يكون الجديد من العمل من 85 حلقة.

وقررت شبكة “mbc” المنتجة لمسلسل “عروس بيروت” تقديم جزء جديد من العمل بعد مطالبات الجمهور بوجود جزء جديد ويبدأ أبطال مسلسل “عروس بيروت ”الذي يقوم ببطولته الفنان ظافر عابدين والفنانة كارمن بصيبص تصوير أولى مشاهد العمل في بيروت في شهر أغسطس المقبل على أن يتم عرضه في مطلع العام الجديد ، وقررت mbc أن يكون الجزء الثالث هو الجزء الأخير من العمل. 

الجزء الثاني عروس بيروت 

وكشفت حلقات  الجزء الثاني، جوانب مختلفة من يوميات عائلة الضاهر وقصة الحب المستمرة بين فارس "ظافر العابدين" وثريا "كارمن بصيبص"، مصورًا صراع الأخوة وتفاقمه، مع تحوّل الأخ غير الشقيق آدم "محمد الأحمد" إلى أحد الشركاء الرئيسيين في الشركة، في ظل صراع بين فارس وخليل "جو طراد"، حيث يريد الأول تقليص دوره، بينما يبحث الثاني عن توسيع هذا الدور بسبب حقده على شقيقه الأكبر.

وأظهرت الحلقات عدد من المفاجآت للشخصيات، وتوسعت دائرة قصص الحب في مقابل الحقد والكراهية والمؤامرات بين جدران القصر. كما استعادت الست ليلى "تقلا شمعون" حب الشباب الذي عاشته مع عادل "رفيق علي أحمد"، لكن اكتشاف العائلة لهذا الأمر سيوقع سيدة القصر بالعديد من المشاكل، ويضطرها لمواجهة أبنائها.

أبطال الجزء الثاني من عروس بيروت

قام بالمعالجة الدرامية للجزء الثاني من مسلسل عروس بيروت طارق سويد، أما البطولة فيلعب أدوارها: ظافر العابدين، كارمن بصيبص، تقلا شمعون، محمد الأحمد، ضحى الدبس، جو طراد، فارس ياغي، جاد أبو علي، مرام علي، ماري تيريز معلوف، رانيا سلوان، ميا سعيد، نور علي، علاء علاء الدين، أيمن عبد السلام، لينا حوارنة، ليا مباردي، علاء الزعبي، سامي أبوحمدان، جنيفر عازار، وفاء سيلين حلاوي، وزياد علي، وبمشاركة النجم رفيق علي أحمد، كارلا بطرس.


على جانب آخر، ينتظر ظافر العابدين عرض فيلم "العنكبوت" مع النجم أحمد السقا، والذي يخوض به ثاني تجاربه السينمائية في مصر، ويشارك في بطولة "العنكبوت" يسرا اللوزي وريم مصطفى وأحمد فؤاد سليم وزكي فطين عبدالوهاب وشيماء سيف وتأليف محمد ناير.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

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