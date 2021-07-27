الثلاثاء 27 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فيلم «العارف» يواصل تصدره لشباك التذاكر ويحقق 32 مليون جنيه

فيلم العارف
فيلم العارف

حقق فيلم “العارف” بطولة الفنان أحمد عز إيرادات مرتفعة خلال الأيام الماضية منذ عيد الأضحى المبارك، ليواصل تصدره لشباك التذاكر المصري للأسبوع الثالث على التوالي بيبن كل الأفلام المصرية والأجنبية المعروضة وعلى رأسها فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بطولة كريم عبد العزيز، وفيلم “مش أنا” بطولة الفنان تامر حسني.

وجمع فيلم العارف أمس الاثنين، إيرادات قدرت بمليون جنيه و400 ألفا، لتصل كل إيراداته إلى 32 مليون جنيه، وهي إيرادات مرتفعة للغاية خلال الفترة التي عرض فيها الفيلم.

ويواصل الفيلم جمعه للإيرادات، حيث يتواجد في أكثر من 100 دار للعرض السينمائي في كل المحافظات المصرية ومن المقرر أن تواصل القاعات عرض الفيلم لفترة طويلة.

قصة وأحداث فيلم العارف

وتتناول قصة الفيلم شخصية يونس (أحمد عز) وهو ما يطلق عليه "العارف"، شخص ذكي للغاية ويعلم الكثير من خبايا الإنترنت وكيف يسرق الأموال بطرق لا يكتشفها رجال الشرطة، ليقوم بسرقة بنك خاص بأحد رجال الأعمال ويدخل معهم في صراع كبير طوال الأحداث.

يسافر "العارف" إلى عدد من الدول الأوروبية والتي تجعله يتعرض للكثير من الضرر من قبل رجال الشر الذين يحاولون الإيقاع به، وقد تم تصوير هذه المشاهد في عدد كبير من دول العالم، منها إيطاليا وبلغاريا وماليزيا، إضافة إلى مشاهد وسط البلد في مصر، التي صورها المخرج أحمد علاء الديب كأنها الجزائر.

"العارف" من الأفلام الضخمة إنتاجيًا فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

أبطال فيلم العارف

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

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وائل لطفي

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