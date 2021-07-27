ناقش ملف سد النهضة.. تفاصيل لقاء وزيرة الخارجية السودانية وملك البحرين

كشفت وكالة الأنباء السودانية سونا، اليوم الثلاثاء، تفاصيل لقاء وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين في قصر الصخير مساء اليوم الاثنين.

وأشاد الملك بعمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين الشقيقة بجمهورية السودان والتي تشهد تطوراً مستمراً في جميع المجالات.

ونقلت الوزيرة إلى ملك البحرين تحيات وتقدير الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، والدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي.

وأعربت عن شكرها وتقديرها على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيرة إلى رعايته لتطوير العلاقات السودانية - البحرينية ودور مملكة البحرين المشرف في ترسيخ دعائم العمل العربي المشترك.

كما نقلت الوزيرة للملك تقدير حكومة السودان وشعبه لموقف البحرين الداعم للسودان وشعبه أعقاب ثورته المجيدة في كافة المجالات، خاصة الموقف البحريني الداعم للسودان بشأن سد النهضة.

وعّبر الملك عن إعجابه وتقديره للجالية السودانية وإسهاماتها في إثراء كافة المجالات القانونية والطبية والهندسية والمعمارية بالبحرين، وبارك جلالته افتتاح المقر الرسمي لسفارة السودان في المملكة والذي يعكس عمق العلاقات الثنائية المتميزة وما تشهده مسارات التعاون والعمل المشترك من تقدم بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة.

وأكد دعم مملكة البحرين لجهود السودان في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية.

لقاء مثمر

وكان قد اتفق وزيرا خارجية السودان والبحرين على تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأكدا خلال مباحثات جرت بينهما في المنامة الإثنين، على البدء فورا في تفعيل مذكرات تفاهم وتعاون اقتصادي وتجاري والعمل على زيادة الاستثمارات بين البلدين في المجالات السياحية والصحية والتعليمية والثقافية.

وبحسب بيان صحفي من وزارة الخارجية السودانية، تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال النقل الجوى والطيران، والتعاون المصرفي بين البلدين.

وأكد الجانبان وفق البيان، على تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية.

جاء ذلك في جلسة المباحثات الرسمية بين الجانبين والتي ترأست فيها الجانب السوداني الدكتورة مريم الصادق وزيرة الخارجية فيما ترأس الجانب البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية.

ووصلت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي الإثنين، إلى البحرين في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وأكدت المباحثات البحرينية السودانية على سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والتعاون وبذل الجهود الرامية لتحقيق رؤية القيادة العليا في البلدين لتعزيز الشراكة بينهما، والوفاء بكافة الالتزامات وفق الاتفاقيات المشتركة.

وأكدت وزيرة الخارجية السودانية على نهج الحكومة الانتقالية المنفتح على العالم والتجاوب والاستجابة المبشرة بإعفاء مقدر من الديون والإقبال على بلادها ودعم فرص الاستثمار والتنمية.

وأعربت وزيرة خارجية السودان عن أملها في الاستفادة من البحرين في محاصرة الكورونا خاصة في شرق السودان.

وشرحت الوزيرة موقف السودان بشأن أزمة سد النهضة وضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول الملء والتشغيل.

من جانبه، أكد وزير الخارجية البحريني على دعم بلاده للسودان بحكم العلاقات الوثيقة والمتميزة.