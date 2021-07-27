«عيش»: توجيهات الرئيس بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية يخدم خطط التنمية

أكد خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الإثنين، في اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بالتوسع في مخطط إنشاء المجمعات الصناعية في مناطق جغرافية جديدة على مستوى الجمهورية وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك، وتكامل منظومة المجمعات الصناعية مع استراتيجية تعميق المكون المحلي، وربطها لوجستياً بشبكة الطرق والمحاور والبنية التحتية الجديدة على مستوى الجمهورية، يخدم عملية التنمية ويوفر فرص العمل، ويخلق حياة صناعية جديدة ومتكاملة، ويؤكد أن الدولة تسير في الطريق الصحيح رغم التحديات الداخلية والخارجية .

وقال عيش في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن عمال مصر يثمنون متابعة الرئيس المستمرة لخطة توطين الصناعة، والبرنامج القومي لإحلال الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعة الوطنية، ويتزامن مع ذلك تطوير منظومة المدارس الفنية الصناعية المختلفة ورفع قدرات العاملين بها، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، ودعماً للتخصصات الصناعية في القطاعات المختلفة التي تصب في صالح خطط التنمية الشاملة في مصر.

وأشاد "نائب الشيوخ" بالخطوات التنفيذية التي تتم ارتباطاً بدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة على المستوى الوطني، والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما فيها إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على اللوائح والقوانين الحاكمة للأنشطة الصناعية، ومراجعة آليات الحصول على الموافقات والتراخيص الصناعية، فضلاً عن تعزيز عمليات الاستثمار الصناعي في الأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بتوفير احتياجات السوق المحلي من مستلزمات الإنتاج الأولية والسلع الوسيطة، وكذلك دعم الأنشطة الصناعية المرتبطة بعمليات التصدير، إلى جانب تشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وتيسير عمليات توفير المواد الخام اللازمة للصناعة.