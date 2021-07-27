الثلاثاء 27 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«سياحة النواب» ترحب باستئناف حركة الطيران بين روسيا والغردقة وشرم الشيخ

النائب أحمد إدريس
النائب أحمد إدريس

رحب النائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بإعلان السفارة الروسية بالقاهرة عن استئناف حركة الطيران بين روسيا والغردقة وشرم الشيخ 9 أغسطس المقبل، وزيادة الرحلات إلى مصر بمسارى موسكو – الغردقة وموسكو – شرم الشيخ، بمعدل 5 رحلات فى الأسبوع لكل مسار منهما.

وقال "إدريس" فى بيان اليوم، إن العلاقات المتميزة بين الزعيمين الكبيرين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الروسى فلاديمير بوتين كانت فى مقدمة الأسباب التى كانت وراء قرار روسيا بعودة رحلات الطيران بين مصر وروسيا، معرباً عن ثقته فى أن عودة السياحة الروسية لمصر ستكون له آثاره الإيجابية والكبيرة على إنعاش القطاع السياحى المصرى حتى تستعيد مصر لمكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وأشاد النائب أحمد إدريس بجهود الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران فى تطبيق جميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكداً أن هذه الجهود لقيت اشادة كبيرة وارتياحاً كبيراً من جميع سياح العالم الذين توافدوا الى مصر خلال الفترة الماضية.

يذكر أن الرحلات الجوية الروسية المباشرة إلى المقاصد السياحية، الغردقة وشرم الشيخ، معلقة منذ سقوط طائرة روسية في صحراء سيناء في 31 أكتوبر 2015 ، هذا وقد زار المطارات المصرية سواء مطار القاهرة أو مطارى شرم الشيخ والغردقة عدة وفدا أمنية.

وفى مايو الماضى، قال السفير جيورجى بوريسينكو، سفير روسيا بالقاهرة خلال زيارته لمدينة الغردقة لبحث الإجراءات والاستعدادات لاستقبال السياحة الروسية بمدينة الغردقة، قال إنه من المتوقع وصول السياحة الروسية خلال أقرب فترة ممكن ومتوقع أن تكون فى غضون شهر، واكد أن ما تم من اتفاق بين الرئيسين بوتين وعبد الفتاح السيسى عودة السياحة الروسية للغردقة وشرم الشيخ هناك ضروريات لتقوم الجهات المختصة بالطيران بالتجهيز للعودة.

النائب أحمد إدريس لجنة السياحة والطيران مجلس النواب استئناف حركة الطيران شرم الشيخ خالد العناني وزير السياحة والآثار

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