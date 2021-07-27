شديد الحرارة ورياح نشطة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

يترقب المصريون أخبار الموجة الحارة التي تضرب مصر منذ مطلع يوليو الجاري، خاصة مع بدء دراجات الحرارة في الارتفاع مجددا بعد انكسارها الأسبوع الجاري، على بعض الأماكن بشكل طفيف، وتكون أعلى درجة حرارة خلال اليوم في أبوسمبل وتصل إلى 41 للعظمى.

تواصلت "الدستور" مع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، والذي أوضح تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة القادمة، وكشف عن دراجات الحرارة في ظل الموجة الحارة التي تشهدها البلاد.

وقال شاهين، إن الشعور بالحرارة يرجع لارتفاع معدل الرطوبة في الجو، ما يزيد من شعور المواطن بالحرارة.

-حالة الطقس اليوم الثلاثاء

وأضاف شاهين، أن طقس اليوم سيكون شديد الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية والغربية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، فيما يسود ليلًا طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضح شاهين أن الرياح تكون نشطة على السواحل الغربية اليوم، وارتفاع الموج في البحر المتوسط يتراوح بين متر ونصف ومترين وربع، واتجاه الرياح شمالي غربي، والبحر الأحمر معتدل والموج يرتفع من مترين إلى مترين وربع.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، كشف أنها ستكون في القاهرة 35-26، الإسكندرية 31- 25 درجة، الإسماعيلية 33-23، دمياط 31-24، السويس 34-24، شبين الكوم 35-26، سيوة 36-24، السلوم 30-25، رفح 31-24، بورسعيد 31-24، طنطا 33-25 درجة، أبوسمبل 41-30، شلاتين 37-27، الفيوم 35-24، المنيا 36-25، الغردقة 37-28، العريش 32-25، أسيوط 40-26، الأقصر 39-27، قنا 38-26 درجة.

حالة طقس الأربعاء



وأوضح شاهين، أن طقس الأربعاء سيكون حارا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أثناء النهار، فيما يكون الطقس ليلاً، لطيف على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

وأضاف أنه من المتوقع ثبات في درجات الحرارة لتكون درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 36 و38 للمحسوسة، السواحل الشمالية 32 عظمى و35 محسوسة، جنوب سيناء 39 عظمى و42 محسوسة، شمال الصعيد 38 عظمى و40 محسوسة، وجنوب الصعيد 41 عظمى و42 محسوسة.

حالة الطقس الخميس

ونوه شاهين أن طقس الخميس سيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، شمال الصعيد، بينما سيكون معتدلًا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، فيما يكون الطقس ليلًا، لطيفًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وجنوب البلاد، معتدلاً على جنوب سيناء.