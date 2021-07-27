بدء توافد الملاحظين والمراقبين على لجان الثانوية العامة

بدأ توافد الملاحظين والمراقبين على لجان الثانوية العامة ، استعداد لاتباع الإجراءات الاحترازية وإجراءات تفتيش الطلاب بواسطة العصا الالكترونية، وكذا فحص أجهزة التابلت التي يصطحبها الطلاب، والتفتيش عن الهاتف المحمول وتعقيم الطلاب، وذلك قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية لأداء امتحان علم النفس والاجتماع.

كما يتم توزيع كمامة وكيس مطهر على الطلاب وتعقيم أيديهم وقياس درجة الحرارة من قبل الزائرة الصحية باللجنة .

يؤدي اليوم 255 ألفا و353 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية امتحان "علم النفس والاجتماع"، على أن يؤدى طلاب الثانوية العامة (للمكفوفين) امتحان مادة التاريخ (ورقة أولى) بإجمالي 225 طالب وطالبة، ويؤدي طلاب مدارس (stem) اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بإجمالي 1179 طالب وطالبة.

على صعيد متصل، تستكمل كنترولات الثانوية العامة الرئيسية في القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط ولجان النظام والمراقبة التابعة لها، تظريف أوراق أسئلة " البابل شيت" في المواد التي انتهى الطلاب من أداء الامتحانات بها، لتسفيرها إلى مدينة ٦ أكتوبر التعليمية لتصحيحها إلكترونيا بدون تدخل بشري بواسطة " الماسحات الضوئية"، تمهيدا لإعادتها للكنترولات لرصد نتائج التصحيح لكل طالب وترتيبها في سيديهات النتيجة النهائية.

وكان قد أدى أمس، 392 ألفا و863 طالب وطالبة "بالشعبة العلمية" امتحان مادة "اللغة الأجنبية الأولى"، وذلك في اليوم الحادي عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، مشددًا على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الحادي عشر سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم بلاغًا بوجود عدد من حالات الإعياء وتم نقلهم للمستشفى وعمل محضر من جانب رؤساء اللجان لحفظ حقوقهم في أداء الامتحان بالدور الثاني بالدرجة الفعلية.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (19) حالة غش منهم (1) حالة نشر، و(18) حالة غش