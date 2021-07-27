عمليات التعليم تتابع توزيع مظاريف اسئلة امتحان علم النفس والاجتماع

تتابع غرف العمليات الرئيسية لامتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم وغرف العمليات المحلية بالمديريات والإدارات التعليمية، عملية توزيع مظاريف أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، إلى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 في جميع أنحاء الجمهورية من خلال تقنية جوجل إيرث .

وتتم وسط حراسة أمنية مشددة من قبل قوات وزارة الداخلية، عملية توزيع مظاريف امتحانات الثانوية العامة المشمعة بالشمع الأحمر من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان سير الامتحانات بحضور مندوب من المديرية التعليمية وعضو أمن وضابط شرطة لاجراء محضر تسلم لرئيس كل لجنة امتحانية .

ويبدأ الامتحان فى العاشرة صباحا ولمدة ٣ ساعات، دون إضافة أى وقت إضافى للطلاب .

ويبلغ إجمالي أعداد طلاب الثانوية العامة المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام 649 ألفا و387 طالبا وطالبة، منهم 292 ألفا و852 طالبا وطالبة في شعبة العلمي علوم و100 ألف و169 في شعبة الرياضيات و256 ألفا و366 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية، وأن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة وصل إلى 2189 لجنة، منهم 1794 إلكترونية و395 ورق.

وكان قد أدى أمس، 392 ألفا و863 طالب وطالبة "بالشعبة العلمية" امتحان مادة "اللغة الأجنبية الأولى"، وذلك في اليوم الحادي عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، مشددًا على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الحادى عشر سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم بلاغًا بوجود عدد من حالات الإعياء وتم نقلهم للمستشفى وعمل محضر من جانب رؤساء اللجان لحفظ حقوقهم في أداء الامتحان بالدور الثاني بالدرجة الفعلية.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (19) حالة غش منهم (1) حالة نشر، و(18) حالة غش