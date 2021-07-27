فتح أبواب المدارس الثانوية استعدادا لامتحان «علم النفس والاجتماع»

فتحت لجان المدارس الثانوية أبوابها منذ قليل، أمام الملاحظين والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية، وبدأ توافد الملاحظين والمراقبين على اللجان، استعدادا لاستقبال طلاب الشعبة الأدبية بداية من الساعة التاسعة من صباح اليوم باجمالي 255 ألفا و353 طالبا وطالبة.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة (للمكفوفين) امتحان مادة التاريخ (ورقة أولى) بإجمالي 225 طالبا وطالبة، ويؤدي طلاب مدارس (stem) اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بإجمالي 1179 طالبا وطالبة.

ويتم اتباع الاجراءات الاحترازية وإجراءات تفتيش الطلاب بواسطة العصا الالكترونية، وكذا فحص أجهزة التابلت التي يصطحبها الطلاب، والتفتيش عن الهاتف المحمول وتعقيم الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية .

وأدى أمس، 392 ألفا و863 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية امتحان مادة "اللغة الأجنبية الأولى"، وذلك في اليوم الحادى عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، مشددًا على الإلتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الحادى عشر سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم بلاغًا بوجود عدد من حالات الإعياء وتم نقلهم للمستشفى وعمل محضر من جانب رؤساء اللجان لحفظ حقوقهم في أداء الامتحان بالدور الثاني بالدرجة الفعلية.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (19) حالة غش منهم (1) حالة نشر، و(18) حالة غش