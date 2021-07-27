الهند تعرب عن تقديرها لدور مجلس الأمن الدولى فى مكافحة الإرهاب

أعرب براتيك ماثور، المستشار ببعثة الهند الدائمة لدى الأمم المتحدة، اليوم، عن تقدير بلاده لدور مجلس الأمن الدولى فى مواجهة التهديدات، بما فيها تهديدات الارهاب ، وذلك من خلال إنتهاج أسلوب الدبلوماسية الوقائية والعمل من أجل منع الصراعات.



وقال الدبلوماسى الهندى "إننا نقدر دور مجلس الأمن فيما يتعلق بهذا الشأن، ونؤكد أهمية الاستمرار فى إنتهاج أسلوب الدبلوماسية الوقائية و العمل لمواجهة التهديدات العابرة للحدود الوطنية مثل الارهاب".



وأضاف قائلا "إننا نشعر بالقلق بسبب زعزعة الاستقرار فى أفغانستان وتداعيات ذلك على الدول المجاورة".

وحذر المستشار الهندى من أن عدم الاستقرار فى أفغانستان يؤثر على جيرانها ، بما فيهم الهند و دول آسيا الوسطى ، مشيرا إلى أن هناك روابط تاريخية بين الدول الأسيوية.



جدير بالذكر أن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة المنتخب عبدالله شهيد وزير خارجية جزر المالديف كان قد وصف فى وقت سابق الارهاب بأنه / آفة / وقال إنه يتعين على مجلس الأمن معالجة هذه الآفة فى أقرب وقت ممكن .



وأشار رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن الإرهاب / شر لا يعرف دينا ولا إنسانية/ وإنه يتعين مواجهة هذا الشر بطريقة شاملة.

وأعلنت وزارة الصحة في الهند امس الاثنين تسجيل 39361 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .



وطبقا لإحصاء لرويترز يبلغ الآن إجمالي الإصابات في الهند 31.4 مليون إصابة مما يجعلها ثاني أكثر الدول تضررا بعد الولايات المتحدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.