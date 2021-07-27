الثلاثاء 27 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدنمارك.. من تلقوا جرعتين من لقاحين مختلفين قد يحصلون على جرعة ثالثة

لقاح كورونا
لقاح كورونا

يمكن للأشخاص الذين تم تطعيمهم بمزيج من لقاحين مختلفين من اللقاحات المضادة لكوفيد19- أن يتلقوا جرعة ثالثة في الدنمارك، لكن السلطات في البلاد لم تتخذ قرارا نهائيا بعد.
 

وكانت وزارة الصحة الدنماركية قد أبلغت في البداية إذاعة "دي آر" أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بجرعتين من لقاحين مختلفين سيحصلون على جرعة ثالثة بعد الانتهاء من حملة التطعيم الوطنية.
 

وصححت الوزارة نفسها عبر "دي آر"، قائلة إن المعلومات جاءت بالخطأ وأن التقييم الصحي حول هذه المسألة لم يكن جاهزا بعد.

 

وقالت الوزارة للإذاعة نفسها إن التقييم يجب أن يكون جاهزا أولا لتوضيح ما إذا كان يمكن إعطاء جرعة لقاح ثالثة.
 

ولم تتمكن الوزارة من تقدير موعد حدوث ذلك، غير أنها قالت إن عرض إعطاء جرعة ثالثة محتملة للأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاحين مختلفين يمكن أن يأتي بعد الانتهاء من برنامج التطعيم العام في البلاد.
 


وكانت "دي آر" قد أفادت بأن عدة بلدان خارج الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنجن للسفر لا تعترف بجرعتين من لقاحين مختلفين كتطعيم كامل.
 

وقد يتسبب ذلك في مشاكل في إجراءات السفر لما يقرب من 150 ألف مواطن دنماركي تلقوا لقاحين مختلفين ضد مرض "كوفيد-19".
 

وذكرت وسائل إعلام دنماركية مؤخرا أن هناك امرأة تايلاندية تعيش في الدنمارك ولا يمكنها زيارة والديها في تايلاند، لأنها لا يمكنها دخول البلاد بدون الخضوع لحجر صحي بسبب حصولها على لقاحين مختلفين.
 

جدير بالذكر أن هناك 151 ألفا و335 مواطنا، معظمهم من العاملين في مجال الصحة والرعاية، حصلوا في البداية على لقاح "أسترازينيكا"، إلا أن اللقاح تم حذفه فيما بعد من برنامج التطعيم الرسمي في الدنمارك بسبب
مخاوف بشأن حدوث جلطات في الدم.
 

ثم حصلوا إما على لقاح "فايزر/بيونتك" أو لقاح "مودرنا"، في الجرعة الثانية. ويقال إنهم سيحصلون الآن على لقاح "فايزر/بيونتك" أو "مودرنا"، مرة أخرى.

مارك مختل الدنمارك لقاح دنمارك على جرعة ثالثة مختلف جرعتين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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