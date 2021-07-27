الثلاثاء 27 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس تستلم من الولايات المتحدة مليون لتر من الأكسجين

كورونا في تونس
كورونا في تونس

وصلت مطار قرطاج الدولي التونسي طائرة عسكرية تونسية محملة بـ310 أسطوانات تحتوي على مليون لتر من الأكسجين، ممنوحة من الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" سيتولى الجيش التونسي توزيع هذه الأسطوانات على عدة مؤسسات طبية في مناطق مختلفة من البلاد، للمساهمة في مواجهة جائحة كورونا.

 

وأعربت الرئاسة التونسية عن "خالص عبارات الشكر والامتنان للولايات المتحدة الأمريكية على هذا المد التضامني الهام"، مؤكدة أن هذه المبادرة "تعكس مدى متانة علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين".

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"  في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

الولايات المتحدة تونس سجين المتحدة ايات أكسجين لولايات المتحدة ولايات الولايات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

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