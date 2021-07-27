البنك الدولى وكوفاكس يتفقان على تسريع التطعيم ضد كورونا بالدول النامية

كشف البنك الدولي وبرنامج كوفاكس الخاص بتقديم اللقاحات على مستوى العالم عن آلية تمويل للإسراع بتقديم الجرعات للدول النامية التي تقل معدلات التطعيم فيها عن الدول الغنية.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس: "لا يزال الحصول على اللقاحات يمثل التحدي الأكبر الذي تواجهه الدول النامية في حماية شعوبها من الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19".

وأضاف في بيان "ستتيح هذه الآلية إمدادات جديدة وتسمح للدول بالإسراع بشراء اللقاحات. ستتيح أيضا الشفافية بالنسبة لتوافر اللقاحات، والأسعار، مواعيد التسليم".

وسيساعد اتفاق البنك الدولي وكوفاكس والذي تدعمه منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتطعيم "جافي"، الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط في الحصول على جرعات إضافية من اللقاحات علاوة على الجرعات التي تحصل عليها بدعم كامل.

وتسمح الآلية لكوفاكس بالشراء مقدما، بأسعار أكثر تنافسية، من شركات تصنيع اللقاحات على أساس طلب مجمع من الدول باستخدام تمويل من البنك الدولي وبنوك التنمية الأخرى متعددة الأطراف.

وتأتي الآلية الجديدة وسط قلق متزايد إزاء بطء وتيرة التطعيمات في الدول منخفضة الدخل.

وتلقى 1.1 بالمئة من السكان في هذه الدول جرعة واحدة على الأقل مقارنة بنسبة 26.9 في المئة من مجموع سكان العالم وفقا لإحصاءات هيئة (عالمنا في بيانات) البحثية.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.