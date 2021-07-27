الثلاثاء 27 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دراسة: نحو 90 % من النمو السكانى فى بريطانيا مرده إلى المهاجرين وذريتهم

بريطانيا
بريطانيا

أشارت دراسة تحليلية حديثة إلى أن حوالي 90 في المائة من النمو السكاني داخل بريطانيا في السنوات الأخيرة كان مدفوعا بالمهاجرين وذريتهم المولودين في المملكة المتحدة.

 

وحسبما أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قالت الدراسة الصادرة عن مركز أبحاث Migration Watch UK إن المهاجرين أضافوا على مدار العشرين عاما الماضية حوالي سبعة ملايين نسمة إلى السكان البريطانيين.

 

وأشارت إلى أنه في السنوات الأخيرة، بلغ عدد الوافدين حوالي 300 ألف شخص في السنة، مضيفة أنه من المرجح أن يؤدي ذلك إلى صعوبات اقتصادية واجتماعية وسياسية في السنوات المقبلة.

 

يذكر أن البرلمان البريطاني أقر هذا الشهر مشروع قانون الهجرة الجديد الذي يعتبر دخول المملكة المتحدة بصورة لا شرعية جريمة جنائية، فيما أكد حزب العمال أن هذا التشريع قد يخالف القانون الدولي.

 

وتأمل الحكومة في أن يخدم هذا التشريع تطبيق الإصلاح الشامل لقواعد اللجوء، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وردع المهاجرين عند محاولة عبور القناة الإنجليزية.

 

وعلي صعيد آخر، أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء، أنه تم إعطاء 83.7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا، حتى الآن.


وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ194 ألفا و558 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين. 

 

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في بريطانيا قبل نحو 31 أسبوعا.

 

وأفادت البيانات بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا وصل إلى 72ر5 مليون حالة، والوفيات 129 ألفًا و446 حالة.


وسجلت بريطانيا أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام و25 أسبوعا، يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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