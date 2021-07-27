الثلاثاء 27 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن.. إحباط مخطط داعشى استهدف قتل جنود إسرائيليين على الحدود

الأردن
الأردن

أحبطت دائرة المخابرات العامة الأردنية، في فبراير الماضي، مخططا لأربعة عناصر من "داعش"، استهدف قتل جنود إسرائيليين قرب الحدود الأردنية في منطقة غور الصافي.

وأفادت صحيفة "الرأي" الأردنية، بأن لائحة اتهام صادرة عن نيابة أمن الدولة كشفت أن المتهمين الأربعة يواجهون تهمتي "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية"، و"الترويج لأفكار جماعة إرهابية"، وهم يحاكمون لدى محكمة أمن الدولة.

وأوضحت أن المتهمين الأربعة تربطهم علاقة صداقة، وهم من المؤيدين لتنظيم "داعش" والقائمين على نشر فكره، حيث اتفقوا فيما بينهم على ضرورة "تنفيذ عمليات تثير الرعب بين الناس نصرة للتنظيم الإرهابي داعش"، وفق ما ورد في لائحة الاتهام.

كما طرح المتهمون عدة أهداف، وفقا للائحة الاتهام، منها استهداف أحد المشعوذين في مدينة إربد، واستهداف اليهود المتواجدين في الأردن، والجنود الإسرائيليين على الحدود الأردنية الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجهد الاستخباري والعملياتي لرجال المخابرات العامة أسفر عن كشف أفراد تلك الخلية والقبض عليهم، ما حال دون تمكنهم من إتمام مخططهم الذي كان سيبدأ بالاشتباك مع حرس حدود الجيش الأردني بالأسلحة النارية، تمهيدا للوصول للجنود الإسرائيليين وقتلهم.


 وعلى صعيد آخر، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن المملكة تتابع التطورات في تونس.

وأوضح الصفدي في تصريحات له: "نتابع التطورات في تونس الشقيقة، ونأمل أن يتجاوز الأشقاء هذه الأوضاع الصعبة وبما يحفظ سلامة تونس وأمنها واستقرارها، ويحقق طموحات شعبها العزيز، ويحمي مصالحه، ومكتسباته ومسيرته ومنجزاته".

ويجري الصفدي حاليًا زيارة إلى مصر التقى خلالها بالرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري.

كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن مساء الأحد تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

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