فنزويلا ترد على رئيس كولومبيا: أنت على رأس دولة مخدرات تصدر العنف

رد وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا على تصريح الرئيس الكولومبي إيفان دوكي بشأن ضرورة إدراج فنزويلا على قائمة "الدول الراعية للإرهاب".

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، قال مخاطبا دوكي: "أنت على رأس دولة مخدرات، تصدر المخدرات والعنف".

وتابع: "لديكم في الحكم مصنع إرهابيين، حرم السكان من فرصة السلام داخل البلاد، ويرسل مرتزقة لنشر العنف واغتيال رؤساء في المنطقة"، وذلك في إشارة إلى اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويز، الذي اعتقل في إطار التحقيقات فيه أكثر من 20 مواطنا كولومبيا، هم من العسكريين السابقين.

وجاء ذلك ردا على تصريح الرئيس الكولومبي إيفان دوكي بأن الولايات المتحدة يجب أن تدرج فنزويلا على قائمة "الدول الراعية للإرهاب" بسبب إيوائها أعضاء في جماعة "فارك" المتمردة.

وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، 1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة السابقة.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية - أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 298 ألفًا و804 حالات، تعافى منها 282 ألفًا و201 حالة.

ويبلغ عدد الحالات النشطة 13 الفا و128 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 3475 حالة بعد تسجيل 17 حالة جديدة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.