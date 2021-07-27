سلطات كاليفورنيا ومدينة نيويورك تلزم موظفى الحكومة بالتلقيح ضد كورونا

ألزمت سلطات ولاية كاليفورنيا ومدينة نيويورك الأمريكيتين الموظفين في الحكومة والبلديات بالتطعيم ضد فيروس كورونا أو الخضوع لفحوص "PCR" الخاصة برصده أسبوعيا.

وقال حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، إنه على كل الموظفين الحكوميين البالغ عددهم 246 ألف شخص في الولاية التطعيم ضد فيروس كورونا بشكل ملزم اعتبارا من 2 أغسطس أو، في حال رفض التلقيح، عرض نتائج سلبية لفحوص "PCR" مرة في كل أسبوع.

وصرح نيوسوم خلال مؤتمر صحفي: "نمر حاليا مرحلة من الجائحة حيث يؤثر قرار كل شخص تفادي التلقيح علينا جميعا".

من جانبه، قال عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، إن على جميع الموظفين في البلديات البالغ عددهم 340 ألف شخص الخضوع للتطعيم حتى سبتمبر أو سيكون عليهم إجراء فحوص "PCR" كذلك على أساس أسبوعي.

وحث دي بلاسيو أصحاب الأعمال الخاصة على إلزام الموظفين بالتطعيم، وذلك بعد أن فرض سابقا تلقيحا ملزما على العاملين في كل المؤسسات الطبية في المدينة.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.