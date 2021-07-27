الثلاثاء 27 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الموريتاني يبحث مع الرئيس الانتقالي في تشاد العلاقات الثنائية بين البلدين

الرئيس الموريتانى يبحث مع الرئيس الانتقالى فى تشاد العلاقات الثنائية بين البلدين

الرئيس الموريتاني
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني

بحث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مع الرئيس الانتقالي في تشاد محمد إدريس ديبي إيتنو، الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة الخمس بالساحل، التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت الرئاسة الموريتانية، في بيان اليوم، أن المباحثات تناولت علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان الرئيس الانتقالي في تشاد قد وصل في وقت سابق اليوم إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط في مستهل زيارة عمل لموريتانيا تستمر لمدة يومين.

وعلي صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات منذ ظهور المرض في البلاد إلى 23755.

وأضافت الوزارة - وفق بيان صادر اليوم - أنه تم كذلك تسجيل 7 وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات بالبلاد إلى 535، فيما تم تعافي 134 من المصابين ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 21390.

من ناحيتها، أكدت منظمة الصحة العالمية، أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وقالت منظمة الصحة العالمية الجمعة الماضي، إنه يتعين على جميع البلدان التعاون لمعرفة منشأ فيروس كورونا، وذلك بعد يوم من رفض الصين النطاق المقترح للمرحلة الثانية من التحقيق.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

تعاون وزارة جديدة جديد الرئاسة وزارة الصحة الرئيس الصحة موريتانيا منظمة الصحة العالمية

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وائل لطفي

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