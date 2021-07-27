بـ«الشمس الجرئية».. مطربة التسعينات تعود للأضواء فى العيد القومى للإسكندرية

بعد غياب طويل، عادت المطربة حنان، للظهور على الساحة الغنائية، خلال حفل العيد القومي لمحافظة الإسكندرية، والذي أقيم مساء الإثنين، على مسرح مكتبة الإسكندرية، ضمن الاحتفالات المقامة بالمحافظة والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام.



وقدمت مطربة التسعينات، خلال حفل العيد القومي، أغنيتها الشهيرة للإسكندرية «الشمس الجريئة»، وتفاعل معها الجمهور السكندري والحضور بالمسرح.

وقالت«حنان»، إنها سعيدة لإحيائها حفل العيد القومي لمحافظة الإسكندرية، حيث إنها تعشق الإسكندرية، وتسعد بالغناء لها وتتمني أن تكون متواجدة باستمرار في احتفالات عروس البحر.

وشهد الاحتفال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والعديد من القيادات التنفيذية، والشخصيات العامة واعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالإسكندرية.



وكان قد أطلق اللواء محافظ الإسكندرية، اليوم، فاعليات احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي ال69، وذلك في موكب مهيب على طول الكورنيش من المنتزة وحتى رأس التين، ضم جميع الجهات والقيادات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، كما تم ختام اليوم باحتفالية بمكتبة الإسكندرية.

وقال محافظ الإسكندرية، إن المحافظة كانت حريصة على إقامة العديد من الفاعليات لإسعاد شعب الإسكندرية وزائريها، مشيراً إلى أن احتفالات العيد القومي للإسكان، ستستمر على مدار ثلاث أيام.

وأكد على ضرورة الإلتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا.



وهنأ «الشريف» شعب الإسكندرية وشعب مصر العظيم باحتفالات العيد القومي الـ69 لمحافظة الإسكندرية والتي تتوافق مع احتفالات ثورة ٢٣ يوليو، مؤكدًا على أن العيد القومي للمحافظة من أهم وأقوى المناسبات الخاصة بمدينة الإسكندرية العاصمة الثانية لمصر عروس البحر الأبيض المتوسط.



وشملت الاحتفالات انطلاق مواكب عربات الزهور علي طول الكورنيش، وتقديم عروض عسكرية متنوعة، وعروض ثقافية واستعراضية وفنية، وانطلاق قوافل متكاملة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، والوقوف في عدة محطات لتوزيع الهدايا على الأطفال وتهنئة المواطنين.