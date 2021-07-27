دراسة: تنقية الهواء يساعد فى الوقاية من مرض الزهايمر

أكدت دراسة طبية أن استنشاق هواء ملوث يضاعف من "الضباب الدخاني" المتزايد على القلب ويزيد من معدلات التهاب الرئة.



توصلت ثلاث دراسات جديدة - ستعرض خلال الاجتماع السنوي لجمعية الزهايمر الذي سيعقد في دنفر وعبر الإنترنت نهاية يوليو الجاري - إلى أن جودة الهواء تبدو مرتبطة بخطر تدهور التفكير والخرف، كما أن الهواء السيئ قد يعزز بروتينات الدماغ السامة التي تعتبر السمة المميزة لمرض الألزهايمر.



وقالت الدكتورة كلير سيكستون مدير البرامج العلمية والتوعية في جمعية الألزهايمر "هذا مثير للغاية، لأنه يشير إلى إمكانية تحسين مستويات جودة الهواء على مستويات الوفيات، ومجالات أخرى من الصحة، وربما أيضًا خطر الإصابة بالخرف".



في الدراسة الأولى، وجد الباحثون أن الحد من تلوث الجسيمات الدقيقة والضباب الدخاني على مدى عقد من الزمان كان مرتبطًا بتقليل مخاطر الإصابة بالخرف بين النساء.. تتبعت الدراسة أكثر من 2,200 امرأة تتراوح أعمارهن بين 74 و92 من دون الخرف اللائي التحقن بدراسة طويلة الأمد عن صحة الدماغ.



تتبع الباحثون، مهارات التفكير والذاكرة وقارنوا النتائج بجودة الهواء في المجتمعات المختلفة، وخلصوا إلى أن خطر إصابة النساء بالخرف انخفض بنسبة تصل إلى 26٪ مقابل كل تحسن بنسبة 10٪ في جودة الهواء، وكانت النساء في المناطق ذات الهواء النظيف معرضين لخطر الإصابة بالخرف مماثلة لتلك التي تظهر لدى النساء الأصغر من عامين إلى ثلاث سنوات.. كما أظهرت النتائج أيضًا أن الهواء النظيف يعمل على إبطاء التدهور العام في الوظيفة الإدراكية والذاكرة، على غرار النساء الأصغر سنًا بعام أو عامين.



قال الباحث الرئيسي سينجهو وانج أستاذ مساعد في علم الأعصاب في جامعة جنوب كاليفورنيا، إن هذه الفوائد حدثت بغض النظر عن العمر أو التعليم أو الحي، موضحًا "أن تلوث الهواء عامل خطر قابل للتعديل.. سيكون التأثير كبيرًا لأن الجميع معرضون لمستوى معين من تلوث الهواء. إذا قللنا من تلوث الهواء، سيستفيد الجميع".



وجدت دراسة ثانية أجراها باحثون بقيادة نويمي ليتيلييه، الباحثة بجامعة كاليفورنيا "أن التخفيضات في تلوث الجسيمات الدقيقة بين عامي 1990 و2000 تسببت في حدوث الخرف ومخاطر الزهايمر بين مجموعة تضم أكثر من 7000 شخص في فرنسا.. توصل باحثون إلى أن خطر الإصابة بالخرف انخفض بنسبة 15٪ ومخاطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 17٪ مقابل كل ميكروجرام يقلل من تلوث الهواء لكل متر مكعب من الهواء.. مرة أخرى، أفادت التغييرات الجميع ، بغض النظر عن دخلهم أو المكان الذي يعيشون فيه في المجتمع.



قدمت الدراسة الثالثة، التي قادتها كريستينا بارك رئيس قسم علم الأوبئة بجامعة واشنطن، تفسيرًا محتملاً لماذا قد يؤثر تلوث الهواء على صحة الدماغ.. ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تعرضوا لفترة أطول لتلوث الجسيمات والضباب الدخاني لديهم مستويات أعلى من بيتا أميلويد، وهو بروتين لزج يمكن أن يتكتل في الدماغ. تعد لويحات الأميلويد إحدى السمات المميزة لمرض الألزهايمر".



قال الباحثون إن تلوث الهواء قد يزيد أيضًا من خطر الإصابة بالخرف عن طريق التسبب في التهاب في الجسم وإلحاق الضرر بصحة القلب والرئة.



خلص الخبراء إلى أن مكافحة تلوث الهواء قد لا تكون مجرد وسيلة لوقف تغير المناخ وحماية صحة القلب ، ولكنها طريقة للحد من الخرف بين كبار السن، وأضافوا "حدثت تحسينات في جودة الهواء على مدى عدد من السنوات والعقود، ولكن لا يزال هناك الكثير لنقطعه.. على الصعيد العالمي، يتنفس أكثر من 90٪ من الناس هواءً لا يفي بمعايير منظمة الصحة العالمية".