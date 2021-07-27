سفير أمريكا لدى ليبيا يؤكد ضرورة التشجيع على العمل معًا لتلبية تطلعات الشعب

أكد المبعوث الخاص وسفير الولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، على ضرورة تشجيع جميع القادة الليبيين على العمل معًا، وتقديم التسويات اللازمة من أجل تلبية تطلعات الشعب الليبي، بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في 24 ديسمبر المقبل.

وبخصوص غياب القاعدة القانونية لانتخابات ديسمبر، قال "نورلاند"، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس، وفقًا لبوابة "أفريقيا الإخبارية": "الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك".

يُذكر أن "نورلاند" قد شارك في مراسم توقيع شركة "هاتف ليبيا" اتفاقية تطوير الشبكة الوطنية للتراسل مع شركة "إنفنيرا" الأمريكية، بهدف تقديم خدمات الهاتف المحمول والإنترنت لمناطق لم تصلها الشبكة من قبل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، بحيث يمكن الاعتماد على الشبكة لأداء جميع الأعمال بكفاءة عالية.

وأثنى "نورلاند" على توقيع هذه الاتفاقية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستظل داعمًا رئيسيًا لليبيا في كل المجالات، وتسعى لأن تكون شريكًا اقتصاديًا قويًا، مضيفًا: "نرى أن ليبيا تتجهز لاستقبال الأعمال بسبب الاستقرار السياسي المتزايد والعملية السياسية"، متابعًا: "نقف إلى جانب الشعب الليبي الساعي إلى ‎الديمقراطية والرخاء ومستقبل مستقر".

وعلى صعيد آخر، أعادت السلطات الليبية فرض حظر تجول جزئي لمدة أسبوعين على مدن غرب ووسط البلاد لمواجهة تفشي الإصابات بـ"كوفيد- 19".

وأوضحت الحكومة الليبية، في بيان، أن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة أقر قرارًا يقضي بفرض حظر التجول يوميًا لمدة أسبوعين في مدن الغرب (طرابلس والساحل والجبل الغربي) إلى جانب المنطقة الوسطى، ابتداء من الثلاثاء من الساعة السادسة مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي بالتوقيت المحلي.

ولا يسري الحظر على مدن شرق وجنوب البلاد، إذ تعتبرها السلطات الصحية ذات طبيعة مستقرة على المستوى "الوبائي".

وبموجب حظر التجول تقفل جميع الأنشطة التجارية، بما فيها المقاهي والنوادي والمتنزهات والحدائق، باستثناء القطاعات ذات الطابع الصحي والأمني.