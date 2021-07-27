الثلاثاء 27 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وزير الثقافة تشهد عرض «سيدة الفجر» بالطليعة وسط إقبال جماهيرى كبير (صور)

وزيرة الثقافة تشهد
وزيرة الثقافة تشهد عرض سيدة الفجر

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مساء اليوم الأثنين، العرض المسرحي "سيدة الفجر"، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، وذلك بحضور المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، والمخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الطليعة، وعدد من المسرحيين، وسط حضور جماهيري كبير.

وأشادت وزيرة الثقافة بالآداء الراقي للممثلين وبالمستوى المتميز للعمل، والذي يؤكد قدرة المسرح المصري على العطاء و الريادة، وقدرة الشباب على نقل الأعمال العالمية للجمهور المصري ببراعة وإتقان.  

جدير بالذكر، أن عرض "سيدة الفجر" تم افتتاحه ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، والعرض منذ افتتاحه يرفع لافتة كامل العدد يوميًا، وهو مستمر يوميًا ما عدا الثلاثاء، على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة، في تمام السابعة و النصف مساء.  

وتدور أحداث العرض في إطار من الغموض حول سيدة غريبة تزور قرية في أحد الليالي ، تؤدي زيارتها إلى  تحول كبير في حياة أهل القرية، وتتوالى الأحداث.

"سيدة الفجر"، بطولة نشوى إسماعيل، ومي رضا، ومجدي شكري، وبدور، ووفاء عبده، وخالد  يوسف، ومصطفى عبدالفتاح، وراندا جمال، وعادل سمير توفيق، موسيقى هاني شنودة، ديكور عمرو الأشرف، أزياء شيماء محمود، والعرض من تأليف الكاتب الأسباني أليخاندرو كاسونا، ومن إخراج أسامة رؤوف.

ويقدم البيت الفني للمسرح عدد كبير من العروض المسرحية خلال الفترة المقبلة، وذلك تمهيدًا لعودة النشاط المسرحي مرة أخرى، بينما تشهد دور العرض المسرحية المختلفة استقبال عدد من العروض الجديدة سواء في المسرح القومي أو المسارح المختلفة، بينما يشهد القطاع الخاص أيضًا تقديم عدد من العروض المسرحية.

عرض سيدة الفجر
عرض سيدة الفجر
عرض سيدة الفجر
عرض سيدة الفجر
وزيرة الثقافة تشهد عرض سيدة الفجر
وزيرة الثقافة تشهد عرض سيدة الفجر
عرض سيدة الفجر
عرض سيدة الفجر
عرض سيدة الفجر
عرض سيدة الفجر
عرض سيدة الفجر
عرض سيدة الفجر
عرض الثلاثاء عالمية مصري مدير وزير جمهور أيام الرى عبده خالد الفن المسرح الثقافة

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وائل لطفي

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