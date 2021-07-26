شاهد.. موسيمانى يشعل حفل زفاف حمدى فتحى

أشعل بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، حفل زفاف، لاعب الفريق الأحمر حمدي فتحي، والذي يُقام في أحد فنادق التجمع الخامس.

ويحتفل حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي، بحفل زفافه اليوم، في أحد فنادق التجمع الخامس، بعدما تغيب عن المشاركة في مباراة الإنتاج الحربي الأخيرة في الدوري.

وظهر خلال الحفل عدد كبير من لاعبي كرة القدم بالنادي الأهلي، وعلى رأسهم كهربا ومحمد مجدي "أفشة"، وكذلك أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، وبينهم المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.