الثلاثاء 27 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موقع أمريكى: أفكار سيد قطب أساس كل الجماعات الإرهابية حول العالم

سيد قطب
سيد قطب

 قال الموقع الأمريكي" أوبن ديموقراسي"، إن سيد قطب وكتابه "معالم" كان أساس لأيدلوجيات الجماعات العنيفة حول العالم.

 

وقال الموقع: كان كتاب سيد قطب "معالم" أحد أهم مصادر الإلهام للجماعات الإسلامية العنيفة منذ نشره في عام 1964.. أن قطب يقدم افكاره المتطرفة بطريقة ملتوية ووبها جاذبية حيث يستغل الدين لعرض أفكاره المتطرفة، فهو يقدم النضال السياسي من اطار ديني كما أنه  يعيد تعريف معنى الانتصار والهزيمة وفقا له".

 

ووفقا للموقع الأمريكي فأن كتاب "معالم" لسيد قطب وهو من كبار أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المصرية ،  تم كتابته  أثناء وجوده في السجن في ظل نظام  الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

 

 ووفقا للموقع الأمريكية فان قطب يقدم من خلال هذا الكتاب  المؤلف من 200 صفحة خطة لإحياء "مجتمع مسلم" حقيقي يتبع نهجًا  دينيا ولكن  بشكل متطرف.

 

وأكد الموقع الأمريكي أن  أفكار سيد قطب كانت ومازالت  مصدر إلهام للجماعات الجهادية المسلحة في جميع أنحاء العالم ، من الموجة الأولى من العنف في مصر في السبعينيات إلى سقوط خلافة داعش.

 

وتابع الموقع: أن منهج قطب العنيف يجعله يستند لاطار ومرجع ديني حتى يتسنى له التأثير في العقول.

 

وأشار الموقع إلى فشل جماعة الإخوان في الحياة السياسية؛ لاسيما في مصر عندما تولي الرئيس المعزول محمد مرسي الحكم في مصر، لافتًا إلى أن فشل الجماعة في مصر جعلها تفقد بريقها للكثير من أعضائها وتابعيها.

 

وتابع الموقع الأمريكي، أن أفكار قطب مازالت تلهم الشباب الراديكالي  والعنيف في المنطقة العربية وخارجها ، وأرجع الموقع الأمريكي هذا إلى أن افكار قطب تدخل من مدخل الدين ومن ثم تكسب التأييد من قبل بعض الأفراد.

 

ووفقا للموقع الأمريكي فإن قطب نشر فكرة  أن الصراعات بين جماعة الإخوان وأي فئة  في المجتمع تكون على أساس ديني وليس سياسي رغم أن خصومهم يكونوا من نفس الدين الذي يدافعون عنه.

 

وعلى حد تعبير سيد قطب، إان الصراع هو صراع عقيدة دينية، لا شيء آخر، بين المؤمنين وغير المؤمنين.

 

 وبحسب قطب، فإن الحكام السياسيين الذين لا يطبقون أحكام الإسلام هم كفار، حتى لو كانوا  مسلمون، وبالتالي يجب محاربتهم. 

 

كما يعتبر قطب ان الانضمام معهم يعتبر نضال من أجل العيش وفقًا لقواعد الإسلام وان من يعارضهم يوافق على  الحياة   في عصر الجاهلية الجاهلي قبل الإسلام.

 

وتابع الموقع: "أن أيديولوجية تستند فقط إلى المقاومة السياسية المسلحة ، دفعت العديد من شباب الإخوان المسلمين للتشكيك في الاستراتيجية، متشككين في أن استخدام العنف ضد مؤسسات الدولة المصرية من شأنه أن يزعزع استقرار النظام السياسي، بالنظر إلى اختلال توازن القوى بين الجانبين، وعند موازنة انتصارهم غير المتوقع مقابل كل التضحيات التي سيكون عليهم تقديمها ، فقد تخلى الكثير منهم عن الكفاح المسلح، ولم يواجه أتباع قطب هذه المعضلة ، وهو ما يفسر قدرة أفكاره على البقاء رغم الهزائم العسكرية".

 

الإخوان أوبن ديموقراسي تطرف سيد قطب كتاب معالم الجماعة الإخوان الإرهابية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للمدارس الصناعية والتجارية والزراعية

الآن.. موقع بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 «دور أول»

القبض على «فتاة الهوهوز».. ومفاجأة بشأن مصور الفيديوهات

هل حددت المملكة موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للمصريين؟

رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوي الفني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أشرف زكى.. دفاعًا عن الفن

ثروت الخرباوي

مشروع الإخوان هو الخصم الأكبر للإسلام

منى رجب

دولة قوية متقدمة.. وإنسان لديه انتماء

جمال-أسعد

السد الإثيوبى وتفعيل الإمكانات

ماجد حبته

خاتمة «الربيع» الإخوانى

مؤمن المحمدي

كاس حشمت

لواء. محسن الفحام

صعيدنا والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «10».. ظهور الجماعات الإرهابية علنا

صور

مصر بتفرح.. لحظات فوز هداية وسيف فى أوليمبياد طوكيو

رزق وفسحة.. جمال القناطر الخيرية يخطف الأنظار

تحمل رسائل إنسانية.. مراحل تطور أزياء الأميرة ديانا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

4 وفيات و1398 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

بعد انضمامها للاتحاد الإفريقي كمراقب .. ماهي خطط وأهداف إسرائيل؟

أولمبياد طوكيو 2020: السباحة الإسرائيلية أناستازيا جوربينكو في النهائي برقم قياسي