لقاءات دولية ومشروعات.. حصاد نشاط وزارة التخطيط فى 24 ساعة

شهد اليوم الاثنين نشاط مكثف لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، وتستعرض “الدستور” أبرز أنشطة وأخبار الوزارة فى السطور الآتية:

وعقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا مع ساميلا زوباريو رئيس مؤسسة التمويل الافريقية وفريق عمل المؤسسة، لمناقشة عدد من الموضوعات أهمها فرص التعاون بين المؤسسة الإفريقية للتمويل والصندوق السيادى في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والنقل والصناعات الدوائية.

https://www.dostor.org/3521048

شاركت وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في الدكتورة منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة، وسكرتير أول شريف داود، نائب رئيس الوحدة، في الاجتماع التاسع للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، والذي تنظمه إدارة التنمية المستدامة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبمشاركة ممثلين عن الدول العربية وعدد من المنظمات الإقليمية.

https://www.dostor.org/3520741



كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تنفيذ 12 مشروعا بقطاع التعليم الجامعى والبحث العلمى بمحافظة بورسعيد بتكلفة استثمارية قدرها 650 مليون جنيه، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020-2021.

https://www.dostor.org/3521261



أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لدول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ارتفعت إلى حدود 1.323 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 956.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 367.5 مليون دولار.

https://www.dostor.org/3521034

أكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، حظر ممارسة الموظف العام لأى نشاط حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات ومساهمات لصالح أحزاب أو جماعات داخل مكان العمل، وذلك تفعيلًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

https://www.dostor.org/3521120

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تحسن حركة الصادرات المصرية إلى الأسواق العربية خلال العام الحالى، والتى ارتفعت إلى حدود 3.353 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 3.320 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 33.7 مليون دولار، لتستحوذ بذلك على 27.5% من الجملة العمومية للصادرات المصرية.

https://www.dostor.org/3520922