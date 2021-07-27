الثلاثاء 27 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

النواب يوافق على إنشاء سلالم كهربائية بعدة محطات وبناء كبارى جديدة بجسر السويس

لجنة الاقتراحات
لجنة الاقتراحات والشكاوي

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، علي الاقتراح برغبة المقدم من النائبة مرثا محروس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إنشاء سلالم كهربائية ومصاعد بين أرصفة محطات (كوبرى القبة- سراي القبة- حمامات القبة- حدائق الزيتون- حلمية الزيتون- المطرية- عزبة النخل)، وإنشاء عدد من كباري المشاة على شارع جسر السويس في المسافة بين محطة ألف مسكن للمترو حتى تقاطع جسر السويس مع سراي القبة- محافظة القاهرة.


من ناحيته أكد اللواء محمد حنفي سكرتير عام محافظة القاهرة، موافقة المحافظة علي الطلب فيما يتعلق بالسلالم الخارجية، موضحا أنه يتم الدراسة من قبل المكتب الاستشاري من أجل إمكانية التنفيذ، ولمخاطبة وزارة التخطيط لتحديد التكلفة، قائلا: "داخل المترو لا يتبع المحافظة، المحافظة مسئولة عن خارج المحطات، وننتظر استلام الدراسة من المكتب الاستشاري وتحديد التكلفة".


وأضاف سكرتير عام محافظة القاهرة، أنه بالنسبة لطلب النائبة مارثا محروس بشأن إنشاء عدد من كباري المشاة على شارع جسر السويس في المسافة بين محطة ألف مسكن للمترو حتى تقاطع جسر السويس مع سراي القبة، فإنه يتم بالفعل دراسة إجراءات وخطة التنفيذ، لافتا إلي أن شارع جسر السويس، تم تطويره بالكامل، والمحافظة تحرص علي التيسير علي المواطنين.


من جانبها، أشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلي ضرورة إنشاء سلالم كهربائية ومصاعد بين أرصفة محطات (كوبرى القبة- سراي القبة- حمامات القبة- حدائق الزيتون- حلمية الزيتون- المطرية- عزبة النخل)، حيث إن هذه المحطات تقع في مناطق ذات كثافة سكانية عالية جدا، وإنشاء هذه السلالم ضروري للتيسير علي المواطنين وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.


وتابعت: "المترو موجود فيه بالفعل سلالم مشاة عادية، والاستبدال لن يعوق الحركة، وهذه المحطات فيها نسبة وكثافة سكان عالية، ومن غير المنطقي أن تكون هناط  7 محطات متتالية في مناطق ذات كثافة سكانية كبيرة، لا يوجد فيها سلالم كهربائية".


كما تمت الموافقة على الطلب الثاني المدرج في نفس الاقتراح بعمل كباري مشاه في شارع جسر السويس وخاصة بعد تطويره وزيادة سرعته مما يمثل احتياج مباشر للمواطنين في هذا الشارع الرئيسي والمهم.

محافظة القاهرة ذوى الاحتياجات الخاصة عضو تنسيقية شباب الاحزاب كثافة سكانية مرثا محروس جسر السويس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب التيسير علي المواطنين كباري جديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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