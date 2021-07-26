الثلاثاء 27 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«الثقافى الأرثوذكسى» يطلق الحلقة الأحدث للقس شنودة عجيب

الأنبا ارميا
الأنبا ارميا

أطلق المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي برعاية الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز، الحلقة الأحدث للقس شنودة عجيب كاهن كنيسة مار جرجس بسوهاج ومدرس تاريخ الكنيسة بمعهد الرعاية والتربية بالكاتدرائية بالقاهرة.

وألقى القس شنودة عجيب خلال الحلقة محاضرة تحت عنوان "مجمع أفسس تاريخيًا".

يذكر أن المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي يطلق عددًا من المحاضرات  للأساقفة والكهنة في إطار لقاءات "الوعي الإيماني الأرثوذكسي" التي تنظمها لجنة الإيمان والتعليم بالمجمع المقدس. 

واختتمت الكنيسة القبطية، صوم الرسل  واحتفلت بعيد القديسين بطرس وبولس الرسول.

ويعتبر صوم الرسل من أقدم الأصوام في الكنيسة عبر الأجيال، حيث يستند إلى الآية التى تقول: "ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون"، كما يعد صوم الرسل هو أول صوم صامته الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، وأنهم صاموا أربعين يومًا على مثال موسى النبي قبل أن يتسلم لوحي الشريعة وإيليا النبي قبل أن يكلمه الله على جبل حوريب، وأيضًا لصوم السيد المسيح أربعين يومًا قبل أن يبدأ فى خدمته.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.

وصوم الرسل هو صوم تتبعه الأرثوذكسية و‌الكنيسة الكاثوليكية، يبدأ الصوم في يوم الإثنين الثاني بعد عيد العنصرة ويستمر حتى عيد القديسين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو وتتراوح مدته من ثمانية إلى اثنين وأربعين يومًا بسبب طبيعة عيد القيامة.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.

وتصوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أول يوم إثنين بعد عيد العنصرة حتى 4 أبيب حسب التقويم القبطي، بينما الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تبدأ الصوم أيضًا من أول يوم اثنين بعد عيد العنصرة حتى 29 يونيو، لكن مجلس حمص، الذي عقد عام 1946، اختصر الصيام ببدء الصيام في 26 يونيو.
 

مجمع أفسس تاريخي ا الانبا ارميا رئيس المركز الثقافي محاضرات روحية كنيسة ارثوذكسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

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