نقل النواب تبحث طلبات الإحاطة المقدمة لرئيس المجلس

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب غدًا عقب انتهاء الجلسة العامة اجتماعًا برئاسة علاء عابد، ومن المقرر أن تناقش طلبات الإحاطة المقدمة من النواب للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن سوء حالة طرق 200 والمراغى العمومي بمحافظة الإسكندرية، رغم أن جميع المناطق التي يقع فيها هذه الطرق مدرجة ضمن خطة تطوير القرى الأكثر احتياجا.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحكيم مسعود بشأن: عدم الانتهاء من إنشاء الكوبري العلوي لناصر شرق الشناوية بمحافظة بني سويف، والتباطؤ في رصف طريق بني سويف العياط الزراعي ما أدى إلى كثرة الحوادث.

وتبحث اللجنة أيضًا طلب الاحاطة المقدم من النائب حسام الدين عاشور، بشأن الحاجة إلى إنشاء طريق موازى لطريق 1 أكتوبر بمدينة أبو النمرس الزراعي، لأهمية هذا الطريق الذى يربط طريق مصر أسيوط بطريق المريوطية السياحي.

فيما تقدم النائبين إبراهيم نظير، و محمد عيد عبدالجواد، بطلب إحاطة بشأن تأخر تنفيذ مشروع ازدواج طريق أسيوط/ ديروط الزراعي مما أدى إلى استمرار وقوع الحوادث المروعة.

وطالب النائب محمد عيد عبد الجواد، في طلب إحاطة آخر، برصف طريق دشلوط حتى كوبرى السحارة بمحافظة أسيوط باعتباره الطريق الوحيد المؤدى إلى الطريق الصحراوي الغربي والمدينة الصناعية ودشلوط الجديدة وقرى ديروط الغربية.

يذكر أن لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد ناقشت أمس “ الأحد” طلب الإحاطة المقدم من النائبة هند حازم بشأن عدم وجود مصاعد كهربائية أو مطالع ومنازل مخصصة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة محطات السكة الحديد والمترو.

من جانبها طالبت النائبة هند حازم بشباك حجز تذاكر بمحطات السكة الحديد لذوي الاحتياجات الخاصة، وتجهيز مكان للركوب، وأيضا وجود مكان لهم داخل القطارات.

وفي السياق ذاته قال إيهاب أسعد مدير الأملاك بهيئة السكة الحديد، إن تجهيزات المداخل والمخارج وعمل أنفاق للانتقال بين أرصفة السكة الحديد نقوم بالعمل عليها منذ ٢٠٠٨، لافتا إلى أنها ذات تكلفة مالية مرتفعة.