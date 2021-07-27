الثلاثاء 27 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عروض موسيقى وعرائس بالمسرح المتنقل فى أسوان (صور)

المسرح المتنقل في
المسرح المتنقل في أسوان

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية من خلال القوافل الثقافية والمسارح المتنقلة للقري المحرومة بفرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد بإقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة محمد إدريس، بقرية وادي عبادي بمركز إدفو.

جاء ذلك استمرارًا لخطة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والتي تهدف إلى نشر الثقافة والفنون بالمناطق الحدودية و الأكثر احتياجًا.

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني من القافلة محاضرة بعنوان "التوعية بالأمراض المعدية" للمحاضر أحمد محمد الطيب، حيث أشار إلى أن الأمراض المعدية هي التي يمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر، أو من مصادر التلوث المختلفة إلى الإنسان، وقد يكون هذا المصدر شخصًا مصابًا بالمرض، كما يمكن أن تحدث الإصابة أيضًا نتيجة تناول الطعام الملوث، أو التعرض لعوامل بيئية تحتوي على فيروسات أو بكتيريا، ويصاحب الإصابة بالأمراض المعدية ظهور أعراض منها ارتفاع درجة حرارة الجسم، وفقدان الشهية والشعور بضعف عام في الجسم، وعدم القدرة على الحركة بشكل جيد، وصعوبة التنفس.

وأضاف يمكن انتقال الأمراض المعدية عن طريق الاتصال المباشر و اللمس أو مصافحة المريض، وللوقاية من الأمراض المعدية، يمكن اتباع عدد من الإرشادات، منها غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون، وعدم مشاركة المقتنيات الشخصية مع الآخرين، كفرشاة الأسنان والمناشف لأن هذه الأدوات يمكن أن تكون أحد مصادر انتقال العدوى بالبكتيريا والفيروسات والفطريات.

أعقبها أمسية شعرية شارك فيها الشعراء محمد يوسف حامد بقصيدة بعنوان "إسنا، السنابل"، وسيد عيسى بقصيدة "لغتى، إلى الشهيد"، وفايز أبو حمزة بقصائد في فن الواو. 

ثم قدم عرض مواهب من أطفال القرية في "إلقاء الشعر والغناء"، وعرض مسرح عرائس للاطفال للفنان موسى محمد، إلى جانب إقامة ورشة حرف بيئية "أشغال خرز" للمدربة إقبال حسين، باستخدام الخرز وخيط الكوتنباريه، ومعرض كتب لإصدارت الهيئة.

وفي الختام قدمت فرقة أسوان للموسيقى العربية مجموعة متنوعة من الأغاني، منها "عليك سلام الله، الحلوة، أنساك، اللي تعبنا سنين في هواه".

المسرح المتنقل فى أسوان
المسرح المتنقل فى أسوان
المسرح المتنقل فى أسوان
المسرح المتنقل فى أسوان
المسرح المتنقل فى أسوان
المسرح المتنقل فى أسوان
المسرح المتنقل فى أسوان
المسرح المتنقل فى أسوان
المسرح المتنقل فى أسوان
المسرح المتنقل فى أسوان
المسرح المتنقل فى أسوان
المسرح المتنقل فى أسوان
المسرح المتنقل فى أسوان
المسرح المتنقل فى أسوان
المسرح المتنقل فى أسوان
المسرح المتنقل فى أسوان
المسرح المتنقل فى أسوان
المسرح المتنقل فى أسوان
المسرح المتنقل فى أسوان
المسرح المتنقل فى أسوان
المسرح المتنقل فى أسوان
المسرح المتنقل فى أسوان
المسرح المتنقل فى أسوان
المسرح المتنقل فى أسوان
المسرح المتنقل فى أسوان
المسرح المتنقل فى أسوان
المسرح المتنقل فى أسوان
المسرح المتنقل فى أسوان
أسوان موسيقى قصور قصور الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة فرع ثقافة أسوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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