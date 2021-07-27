«أوقاف الإسماعيلية» تتسلم الدفعة الأولى من لحوم صكوك الأضحية

تسلمت مديرية أوقاف الإسماعيلية، الاثنين، الدفعة الأولى من لحوم صكوك الأضاحي والتي بلغت 4 أطنان من اللحوم، وذلك في حضور الدكتور صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، والشيخ محمد عبد المعبود مدير الدعوة، والشيخ سيد عطية مدير المتابعة، لتوزيعها في أنحاء محافظة الإسماعيلية على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية.



وقامت المديرية بتسليم إدارتها لحوم الصكوك وشملت تلك الإدارات (الإسماعيلية_ وفايد _ أبو صوير _ القصاصين _ التل الكبير _ القنطرة غرب _ القنطرة شرق).



ضوابط التوزيع

من جانبه، شدد الدكتور صبري عباده وكيل الوزارة، على الالتزام بالتعليمات الواردة من الوزارة، بشأن عملية التوزيع والتي من أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع جميع المستحقين من الأسر الأولي بالرعاية منع التصوير عند التوزيع ومتابعة تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وأطلقت وزارة الأوقاف الجمعة الماضي وعقب صلاة الجمعة من أمام ديوان عام وزارة الأوقاف قوافل توزيع 120 طنًا من لحوم أضاحي الأوقاف على النحو التالي:

أولا : يوم الجمعة 23/ 7/ 2021م

1. القاهرة 6 أطنان

2. الجيزة 5 أطنان

3. القليوبية 5 أطنان

ثانيا: يوم السبت 24/ 7/ 2021م

1. المنوفية 4 أطنان

2. الإسكندرية 4 أطنان

3. بني سويف 4 أطنان

4. الفيوم 4 أطنان

ثالثا: الأحد 25/ 7/ 2021م

1. الشرقية 4 أطنان

2. الغربية 4 أطنان

3. المنيا 4 أطنان

4. القاهرة 4 أطنان

رابعا: الاثنين 26/ 7/ 2021م

1. الجيزة 4 أطنان

2. البحيرة 4 أطنان

3. الإسماعيلية 4 أطنان

4. أسيوط 4 أطنان

خامسا: الثلاثاء 27/ 7/ 2021م

1. سوهاج 4 طن

2. قنا 4 طن

3. الدقهلية 4 طن

4. كفر الشيخ 4 طن

سادسا : الأربعاء 28/ 7/ 2021م

1. قنا 4 أطنان

2. دمياط 4 أطنان

3. القليوبية 4 أطنان

4. أسوان 4 أطنان

5. بني سويف 4 أطنان

سابعا: الخميس 29/ 7/ 202م

1. الإسكندرية 4 أطنان

2. شمال سيناء 4 أطنان

3. القاهرة 4 أطنان

4. الأقصر 4 أطنان

5. جنوب سيناء 2 طن

6. السويس 2 طن

وأكدت الأوقاف انه سيتم وضع جدول أسبوعي للتوزيع على مستوى الجمهورية يعلن أسبوعيًّا على موقع الوزارة.