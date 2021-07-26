حصاد القوى العاملة اليوم.. استئناف حصر العمالة غير المنتظمة بالعاصمة الإدارية

شهد حصاد وزارة القوى العاملة على مدار اليوم عددا من الأحداث المهمة ترصدها “الدستور” في التقرير التالي.

وقع وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون بين وزارة القوى العاملة والهيئة لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والتكامل في نظم المعلومات، تنفيذًا لمبادرات الرئيس السيسي التي تهدف إلي حماية ورعاية العمالة المنتظمة، وغير المنتظمة بكافة فئاتها، وتنفيذًا لتوجيهاته في تعظيم التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، وعلى الأخص توفير العمل اللائق، والعمل على دمج العاملين بالاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، ومد الحماية الاجتماعية لتشمل كل فئات العاملين، ومنها العمالة غير المنتظمة.



https://www.dostor.org/3521240

كما تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان - الأردن في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج، يشير إلى أن وزير العمل الأردني أصدر قرار بإضافة تسهيلات أخرى لقرار تصويب الأوضاع خلال الفترة الحالية والتي بدأت في 4 يوليو وحتى 2 سبتمبر 2021 وذلك للتسهيل على أصحاب العمل للاستفادة من فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية .



https://www.dostor.org/3520756

فيما أعلن وزير القوى العاملة استئناف حصر العمالة غير المنتظمة بالشركات العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك اعتبارًا من أول أغسطس القادم، لافتًا إلى أنه تم حصر قرابة 16 ألف عامل غير منتظم، منهم ما يقرب من 11 ألفا بشركة أوراسكوم، تمهيدا لشمولهم بأوجه الرعاية التأمينية بالتعاون مع الجهات المعنية.

https://www.dostor.org/3520746