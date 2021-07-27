الثلاثاء 27 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أبرزها منع غير المتخصصين من الإفتاء

«شكاوى النواب» تناقش 19 اقتراحًا برغبة غدًا

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب غدًا الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة عاطف ناصر، عقب انتهاء الجلسة العامة بمجلس النواب، لمناقشة 19 اقتراحًا برغبة مقدمين من النواب، حيث تقدم النائب محمد حمدي دسوقي، باقتراح برغبة بشأن عمل خط إنتاج جديد بمصنع السماد بمدينة أسيوط.

 كما تقدم النائب طارق رضوان، باقتراح، بشأن منع غير المتخصصين في مجال الدعوة والإفتاء بالتحدث في الأمور الدينية أو إصدار الفتاوى. 

وتقدم النائب إبراهيم أبو شعيرة، باقتراح برغبة بشأن فرش مسجدي الكوثر الكبير والهدى بحي النصايرة - مدينة الشيخ زويد محافظة شمال سيناء، وتناقش اللجنة كذلك اقتراح النائبة فضية سالم عبيد، بشأن إنشاء مسجد بجانب دار المناسبات بالمزينة بمدينة نويبع وإحلال وتجديد وفرش مساجد مدينة نويبع، واستثناء ضم مساجد محافظة جنوب سيناء بالهالة- محافظة جنوب سيناء، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن تعيين عمال المساجد التي ليس بها عمالة، واقتراح النائبة ليلى أبو إسماعيل، بشأن تبرع وزارة الأوقاف بأرض وقف غير مستغلة تابعة لها بقرية عزبة الناموس بمركز سمنود لبناء مدرسة عليها، محافظة الغربية.

وتبحث اللجنة أيضًا الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن ترميم وتطوير ورفع كفاءة مسجد مؤسسة الزكاة بحي المرج، محافظة القاهرة، واقتراح النائب السيد سمير، بشأن إعادة فرش جميع مساجد قرية البجلات بمركز منية النصر، محافظة الدقهلية.

واقتراح النائب محمد الصمودي، بشأن إحلال وتجديد مسجد سيدى عز الدين بقرية برنبال بمركز مطوبس، محافظة كفر الشيخ.

والاقتراحان برغبة المقدمان من النائب  زكريا حسان، الأول: بشأن إحلال وتجديد أعمدة إنارة المنازل بجزيرة محروس بمركز أخميم، محافظة سوهاج.، والثاني: بشأن إحلال وتجديد أعمدة إنارة المنازل بقرى ونجوع مركز أخميم، محافظة سوهاج. 

واقتراح النائب علاء سليمان، بشأن تشغيل محطة الكهرباء بمدينة ناصر الجديدة، محافظة أسيوط. 

واقتراح النائب السيد سمير، بشأن تدعيم قرية كفر أبو ذكرى التابعة للوحدة المحلية مركز منية النصر، محافظة الدقهلية. 

واقتراح النائب هشام سعيد، بشأن إنشاء نادى اجتماعي رياضي خاص بوزارة الكهرباء وأسرهم بمركز الرحمانية، محافظة البحيرة.

واقتراح النائبين أحمد خليل خير الله، وأحمد الشريف، بشأن رفع كفاءة محولات الكهرباء داخل قرى مريوط، النهضة، وبنجر السكر بمحافظة الإسكندرية، واقتراح النائب عبدالباقي تركيا، بشأن تحويل مسار كابل تيار عالي قرية كفور نجم بمركز الإبراهيمية، محافظة الشرقية. 

واقتراح النائب  حسن المير، بشأن استكمال إجراءات رفع الضغط العالي من أعلى المنازل قرية كوم بنى ميراس، بالمنصورة، محافظة الدقهلية.

واقتراح النائب محمد نجيب خالد، بشأن رفع الضغط العالي الموجود داخل الكتل السكنية، مدينة الجمالية، محافظة الدقهلية. 

واقتراح النائب محمود نجيب مشعل، بشأن عمل لوحة توزيع كهرباء لبعض قرى مركزي الزرقا، وفارسكور في محافظة دمياط. 

واقتراح النائب حامد جهجة، بشأن إنشاء محطات كهرباء كفر دخميس، بمركز المحلة الكبرى، محافظة الغربية.

محافظة جنوب سيناء وزارة الكهرباء كفر الشيخ جنوب سيناء محافظة القاهرة المحلة الكبري شمال سيناء مجلس النواب محافظة الدقهلية محافظة كفر الشيخ محافظة سوهاج محافظة الغربية النائب طارق رضوان لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب عاطف ناصر اقتراح برغبة احلال وتجديد محافظة شمال سيناء مصنع السماد علاء سليم نادي إجتماعي طارق رضوان

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وائل لطفي

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