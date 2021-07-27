طلب التحريات حول غرق طالب الطب بشاطئ فريسكا بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع طبيب غرقا بمياه البحر، والتصريح بدفن الجثة وسؤال مسؤولي الشاطئ عن الواقعة.



تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة، يفيد بتكمن قوات الإنقاذ النهرى وعدد من الغواصين المتطوعين، من انتشال الجثة الثانية لطالب بكلية طب اسنان لقي مصرعه غرقا أثناء نزوله بشاطئ فريسكا فى منطقة ميامى.



وكشفت تحريات المباحث قيام كلا من أحمد ياسر متولى، وأحمد فتحي أبو حسين، بالنزول الي مياة شاطئ فريسكا، واثناء الاستحمام سحبتهم الأمواج الي داخل المياة مما ادي الي غرقهما.



كانت قد كثفت قوات الإنقاذ النهرى وعدد من الغواصين المتطوعين، بالبحث عن جثة الشاب الثانى الغارق فى مياه البحر واستخراجها بعد ساعات من انتشال الجثة الأولي، تم نقل الجثة الي مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كان قد قرر المستشار أحمد جمال، رئيس نيابة أول العامرية، إستدعاء المسؤولين شاطئ النخيل لسؤالهم عن واقعة غرق 3 أشخاص بعد تسللهم الي مياة البحر بالرغم من غلقه بقرار من النيابة العامة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن جثث الضحايا.



تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد ورود بلاغ بوجود غرقي بشاطئ النخيل، رغم غلقه بقرار من النيابة العامة، بعد تسللهم ونزول عدد من الأشخاص الي مياه البحر.



انتقل ضباط مباحث القسم الى موقع البلاغ وبالمعاينة والفحص تبين غرق شاب يدعى بهاء انور عبده، 23 سنة من محافظة القاهرة، وشخص آخر تسللا الى مياه البحر رغم غلق الشاطئ ولافتات التحذير على طول الشاطئ والإجراءات المتبعة لمنع نزول البحر.



كما تلقى قسم اول العامرية بلاغا بغرق شاب بشاطى الزهور بمنطقة العجمى فى الاسكندرية دائرة قسم شرطة اول العامرية وجارى البحث عن جثته بواسطة قوات الحماية المدنية.



يذكر ان جميع شواطئ الاسكندرية شهدت إقبالا غير مسبوق من المصطافين خلال اجازة عيد الأضحى المبارك واعلنت المحافظة حالة الطوارئ ورفعت الراية الحمراء لتحذير المواطنين من نزول مياه البحر نظرا لارتفاع الامواج، تم نقل الجثث الي المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.