وصول صنادل نيلية محملة بالمعدات للعمل بمحور شمال الأقصر (صور)

تفقد العقيد أحمد الهوارى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، اليوم، طريق محور شمال المحافطة، وذلك بناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور والمتابعة المستمرة لسير أعمال المشروعات القومية.

وبدأ، اليوم، فتح الطريق من كمين الزينية حتى النيل للبدء في العمل بكوبرى محور شمال الأقصرعلى النيل، وجاء ذلك مع تراضى المواطنين التام والمزارعين واضعي اليد، بالإضافة إلى وصول صنادل نيلية محملة بالمعدات اللازمة للعمل.

جدير بالذكر أن العميد عبد الله عاشور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، قال إنه تم اليوم رصد 3 مخالفات تعدٍ على أرض زراعية.

وجاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

وأوضح العميد عاشور، أن المخالفة الأولى كانت تعدٍ بالبناء بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية على مساحة ٢٢٥م٢ بناحية المحاميد بحري والمخالفة الثانية تعدٍ بالبناء بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية على مساحة ٣٥٠م٢ بناحية حوض أبو سلسلة بالمحاميد بحري، والمخالفة الثالثة هى تعدٍ بالحفر استعدادا لعمل قواعد خرسانية على مساحة ١٧٥م٢ بناحية الرزيقات قبلى حوض السمان.

وتمت إزالة المخالفات في المهد على كامل المسطح وإعادة الشيء لأصله وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة.

كما تمت أعمال الإزالة بقرية المحاميد تحت إشراف رئيس القرية ومسؤولي التنظيم ومشرف الجمعية الزراعية، وتمت أعمال الإزالة بقرية الرزيقات تحت إشراف رئيس القرية ومسؤولي التنظيم ومشرف الجمعية الزراعية.

وكان العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الأقصر، أعلن السبت الماضي، أن تم رصد 4 مخالفات تعدٍ بالبناء بمنطقة خلف مركز شباب منشأة العماري بحي المطار، وجاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء وإزالتها في المهد، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك؛ للتأكد من عدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشملت البيانات التفصيلية لـ4 مخالفات تعدٍ بالبناء، التي تم رصدها بمنطقة خلف مركز شباب منشأة العماري بحي المطار التالي: الحالة الأولى: عبارة عن سور مبنى من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بطول ٤ م * ارتفاع ٣ م.

والحالة الثانية: عبارة عن إزالة أعمدة الدور الأرضي وقواطيع من الطوب الأحمر بمسطح ٩٠ م.

والحالة الثالثة: عبارة عن بوابة من الطوب الأبيض بطول ٢٠ م * ارتفاع ٣ م.

والحالة الرابعة: عبارة عن سور من الطوب الأبيض مبنى بالمونة الأسمنتية بطول ٥ م * ارتفاع ٣ م.

وعلى الفور تم إيقاف أعمال البناء وإزالة المخالفات في المهد على كامل المسطح، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأهابت محافظة الأقصر بالمواطنين، بعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف لعدم التعرض للمسائلة القانونية، كما أكدت المحافظة أنه سيتم التعامل بكل حسم مع المخالفين وأن الدولة لن تسمح مرة أخرى بأي بناء مخالف.

وشارك بالحملة شعبان طايع، رئيس حي المطار، ومحمد فوزي وشعبان أبو المجد نواب رئيس الحي، ومحمد صالح مشرف التنظيم بالإدارة الهندسية والمشرف المسؤول بمنطقة حي المطار، وعصام عبد الراضي ومصطفى العادلي أعضاء المتابعة الميدانية.

صنادل نيلية محملة بالمعدات

صنادل نيلية محملة بالمعدات