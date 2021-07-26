الثلاثاء 27 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

دينا مشرف تطلب الدعاء لها.. والجمهور: هترجعي بالميدالية

دينا مشرف
دينا مشرف

تواجه دينا مشرف لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة، غدًا بطلة هولندا، بعدما نجحت في التأهل للدور الثالث من منافسات فردي السيدات لـ أولمبياد طوكيو 2020.

 

وجاء تأهل دينا مشرف بعد الفوز على لاعبة بولندا ناتاليا بارتيكا في الدور الثاني بنتيجة 4 أشواط مقابل شوطين لتواجه لاعبة هولندا بريت ايرلند في الدور الثالث.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 15-13, 10-12, 11-9, 11-4,7-11, 13-11.

ونشرت مشرف عبر صحفتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تطلب من المتابعين والجمهور الدعاء لها للفوز، وكتبت قائلًة: "بكرة مباراتي مع بطلة هولندا الساعة الثانية صباحاً بتوقيت القاهرة.. دعواتكم".

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دينا مشرف 

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مع منشور دينا مشرف، وكتبوا الكثير من التعليقات، وكتب محمد عادل من روّاد السوشيال ميديا قائلًا: "بالتوفيق يا دينا ربنا يكرمك وترجعي بميدالية كل الناس بتدعيلك"، وعلق مصطفى كيبر، من متابعي اللاعبة دينا مشرف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "إن شاء الله نفرح ونرفع علم مصر".

وكتب هيثم رمضان، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" قائلًا: "بالتوفيق يا بطله شدى حيلك وربنا ودعواتنا معاكى"، وكتبت منة يحيي قائلًة: "بالتوفيق ان شاء وربنا يكرمك ويفرحك يا بنت أعظم دكتور الفاضل د علاء ربنا يفرح قلبه بيكي ويفرح المصريين كلهم إن شاء الله"، وعلق شريف حمدي من روّاد السوشيال ميديا قائلًا: "ربنا يوفقك يا بطلة وترفعي علم مصر بإذن الله".

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

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دينا مشرف 

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

دينا مشرف تنس طاولة أولمبياد 2020 طوكيو 2020 تأهل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

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