تكثيف جهود تطهير مدارس المنوفية خلال امتحانات الثانوية

أكد الدكتور ممدوح عبد الحليم، مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، إنه تم التنسيق مع إدارة صحة البيئة والفرق الطبية بالإدارات الصحية بمحافظة المنوفية وبالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، منذ بداية الامتحانات بمتابعة جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بمدارس المحافظة، والتأكد من ارتداء الطلاب والمراقبين علي الامتحانات باللجان للكمامات، والتطهير بالكحول، والتأكد من توافر التهوية والإضاءة الجيدة بالفصول، ومن النظافة العامة بها، وبدورات المياه، وتوافر المطهرات والصابون علي الأحواض، ونظافة البيئة المحيطة بالمدارس، وتوافر سلال لجمع القمامة، والتخلص الأمن منها، وعدم وجود أي مخلفات أو تراكمات للقمامة بجوار المدارس، بجانب المرور علي خزانات المياه بالمدارس، للتأكد من فصل المستعمل منها في أعمال الدفاع المدني والحرائق أو الأغراض الأخرى عن شبكة مياه الشرب، والتأكد من سلامة المرافق بجميع المدارس من مياه الشرب والكهرباء ووصلات الصرف الصحي وغيرها.

كما قامت إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية والفرق التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، بالاستمرار في مواصلة أعمال التطهير اليومي المكثف، بكافة المدارس بالمحافظة وذلك منذ بداية الامتحانات، وتم تطهير وتعقيم جميع الفصول واللجان بالمدارس، وتطهير الأسطح بالكلور بالنسب المحددة.

كما تم تكثيف الجهود لأعمال التطهير ومتابعة الإجراءات الاحترازية بمدارس المحافظة خلال امتحانات الثانوية العامة في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩،وكان ذلك ضمن وتعليمات وتوجيهات معالي الأستاذة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية , وتحت إشراف الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بالمتابعة المكثفة لجميع المدارس بالمحافظة، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، حفاظاً علي صحة أبنائنا الطلاب بمحافظة المنوفية، خلال امتحانات هذا العام.