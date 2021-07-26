«مستثمري العاشر»: المشروعات القومية ساعدت المصانع على زيادة إنتاجها

قال أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن هناك حركة تشغيل كبيرة في المصانع بالمنطقة خلال الفترة الحالية مقارنة بالعام الماضي، بسبب جائحة كورونا التي أحدثت تباطؤ في حركة إنتاج المصانع.

وأضاف رضا في تصريح لـ"الدستور"، أن سبب عودة الحياة لطبيعتها هو حرص الحكومة المصرية على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وحرصها على إنشاء المدن الجديدة والمشروعات القومية والتي أدت إلى زيادة إنتاج المصانع وخاصة مصانع مواد البناء.

وتابع الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن محافظ الشرقية حريص على عقد اللقاءات المستمرة مع رجال الأعمال والمستثمرين بالمنطقة باستمرار لمناقشة التحديات التي تواجه الصناعة والعمل على حلها.

وأشار أيمن رضا، إلى أن مستثمري العاشر من رمضان من أقدم وأكبر الجمعيات في مصر لاحتوائها على عدد كبير من أصحاب المصانع، لافتًا إلى أن هدف الجمعية هو حل التحديات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة مع الجهات المعنية بالشأن، مشيرًا إلى أن الجمعية حريصة على عقد الاجتماعات باستمرار.

وقال إن مدينة العاشر من رمضان تعد من أكبر قلاع الصناعة في مصر حيث يوجد بها حوالي 7 آلاف مصنع يقسمون بين مصانع كبيرة وصغيرة ومتوسطة، مضيفًا أن أعداد العمالة في مصانع العاشر تتراوح بين 450 لـ500 ألف عامل وهذه العمالة المنتظمة، وباقي العمالة غير منتظمة.

جدير بالذكر أن أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، قال إن جمعية مستثمري العاشر من رمضان وقعت بروتوكول تعاون مع جمعية عمال مصر بهدف توفير عدد كبير من الكوادر البشرية المناسبة لسوق العمل في المصانع بالمنطقة.