ضبط كائن الهوهوز.. ما هى عقوبة التحريض على الفسق عبر الإنترنت؟

انتشرت مؤخرًا ظاهرة التحريض على الفسق وممارسة الرذيلة عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لتحقيق مكاسب مالية.

الداخلية نجحت في التصدي لتلك الظاهرة من خلال رصد وضبط تلك العناصر التي تحاول العبث بقيم المجتع المصري من خلال ما تقدمه من فيديوهات تحتوي على إيحاءات جنسية تحرض على الرذيلة كان آخرها ضبط فتاة كائن الهوهوز وشريكها الذي كان يساعدها في بث المحتوى عبر حسابها بتطبيق تيك توك.

عقوبة التحريض على الفسق

تصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام فى القانون إلى الحبس 3 سنوات وفق المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 الذي ينص على «كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه».

عقب ضبط كائن الهوهوز

تنص المادة 14 من ذات القانون على أن «كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه»، وتنص المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

ضبط فتاة كائن الهوهوز صاحبة الفيديوهات الجنسية على تيك توك

أوضحت مصادر أنه بالنسبة لما تم تداوله عبر تطبيق "تيك توك" متضمناً مقاطع فيديو لإحدى السيدات تقوم ببثها بمساعدة أحد الأشخاص عبر أحد الحسابات المسماه "كائن الهوهوز" تتضمن أفعال وإيحاءات منافية للآداب.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديدهما وضبطهما بمكان إختبائهما بمحافظة الإسكندرية ، وتبين أنهما غير متزوجان وتربطهما علاقة صداقة وقيامهما ببث مقاطع الفيديو المشار إليها بغرض تحقيق نسب مشاهدة والإستفادة المادية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.