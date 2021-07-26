الإثنين 26 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 69 فى حملة على تجار المخدرات والسلاح فى الجيزة

حملات أمنية
حملات أمنية

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة بالتنسيق مع رجال العمليات الخاصة حملات مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، من متجري المواد المخدرة والأسلحة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

تمكنت مباحث الجيزة من إلقاء القبض على 69 متهما بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات في حملة تفتيشية عن تجار السموم، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة تحقيقاً لمبدأ الردع العام وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري.

وأسفرت الحملة تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة من ضبط 60 متهما من بينهم 50 تعاطي عثر بحوزتهم على 2 فرش حشيش و342 تذكرة هيروين و285 قرصاً مخدراً و1 كيلوجرام من مخدر الاستروكس  و 4 كيلوجرامات شادو و2 كيلو جرام بانجو و651 جرام بودر.

كما تم  ضبط 9 متهمين عثر بحوزتهم على 2 فرد محلي الصنع 12 مم و1 بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12 مم و2 طبنجة عيار 9 ملم و165 طلقة مختلفة الأعيرة.

الداخلية وزير الداخلية المباحث الجنائية الأجهزة الأمنية الاجهزة الامنية بالجيزة ضبط الخارجين عن القانون العمليات الخاصة قطاع أمن الجيزة الجرائم الجنائية

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وائل لطفي

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