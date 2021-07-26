مفتى لبنان يدعو القوى السياسية للتعاون مع رئيس الوزراء الجديد

أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، عن دعم وتأييد تسمية رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة.



ودعا المفتي دريان القوى السياسية إلى التعاون مع رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي ومساعدته وتسهيل مهمته لتشكيل حكومة تلتزم بوثيقة الوفاق الوطني التي أجمع عليها اللبنانيون وتعزيز دور الدولة ومؤسساتها.



وأضاف دريان- في بيان له اليوم- أن دار الفتوى تؤيد كل ما ينقذ لبنان من أزمته السياسية والاجتماعية والاقتصادية لتنعكس إيجابًا على مصالح وحاجات الناس اليومية وإيقاف معاناتهم.



وأوضح أن ميقاتي هو عضو طبيعي في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وهو من الرجال الذين تنعقد عليه الكثير من الآمال في وضع حد للانهيار الذي يعاني منه لبنان واللبنانيون وهو رجل دولة ومؤسسات بامتياز.



وتمنى مفتي الجمهورية لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي التوفيق والنجاح في مهمته في هذه الظروف الصعبة، على أن يتم تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن.



وينعقد في هذه الأثناء اجتماع ثلاثي بين ​الرئيس اللبنانى ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​الحكومة​ المكلف ​نجيب ميقاتي​ في ​قصر بعبدا​، وفقا لموقع النشرة اللبنانى.

وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت فى وقت سابق من اليوم، أن الرئيس عون استدعى رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي لتكليفه برئاسة الحكومة بعد نيله 72 صوتا مقابل صوت واحد لنواف سلام و42 صوتا لم يسموا أحدًا، وغياب 3 نواب.

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي أن مهمة حكومته الأساسية هي تنفيذ المبادرة الفرنسية.

وقال «ميقاتي»، بعد لقائه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون: «أبلغني فخامة الرئيس نتيجة الاستشارات النيابية الإلزامية وتكليفي بتشكيل الحكومة الجديدة».

وأكّد ميقاتي أنه «بالتعاون مع فخامة الرئيس نستطيع تشكيل الحكومة التي من مهامها الأولية تنفيذ المبادرة الفرنسية، والتي هي لمصلحة لبنان ولمصلحة الاقتصاد اللبناني».

وتابع: «أنا اليوم خطيت هذه الخطوة لتخفيف تمديد الحريق، وإخماد الحريق لا يتم إلا بتعاون كل اللبنانيين، أعلم أن الخطوة صعبة، ولكني مطمئن، ومنذ فترة أدرس الموضوع ولو لم يكن لديّ الضمانات الخارجية المطلوبة لما كنت أقدمت على الأمر».