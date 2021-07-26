الإثنين 26 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

14516 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى ماليزيا

جريدة الدستور

أعلنت وزارة الصحة الماليزية تسجيل 14516 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ (24) ساعة الماضية، ليصبح إجمالي عدد الإصابات منذ ظهور الوباء في البلاد 1027954 حالة.

قال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله، في تصريح الإثنين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الماليزية إنه تم خلال الـ(24) ساعة الماضية أيضًا تسجيل شفاء 9372 حالة، ليرتفع إجمال المتعافين في البلاد إلى 853 ألفًا و913 حالة، إضافة إلى تسجيل 207 حالات وفاة ليرتفع مجموع الوفيات إلى 8201 حالة.
 

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا 
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.
 

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

كوالالمبور ماليزيا كورونا كوفيد-19 الصحة الماليزية

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الإجابة تونس!

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