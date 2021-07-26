الثلاثاء 27 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة «شادر فرح» في شبرا الخيمة

شادر وفرح وسط الطريق
شادر وفرح وسط الطريق العام ويغلق الشوارع

أزالت الأجهزة المحلية في حي شرق شبرا الخيمة بالاشتراك مع قوات الشرطة في مديرية أمن القليوبية شادر فرح بالطريق العام بمنطقة الأمل ما تسبب في تعطل مصالح الأهالي وإعاقة حركة المرور.

جاء ذلك بناء على شكوى عدد من المواطنين بقيام مواطن بغلق الطريق العام وتعطيل مصالح المواطنين بإقامة شادر ضخم وإقامة فرح بمنطقة الأمل بشارع الحبيبى.

وانتقلت على الفور الأجهزة المحلية والأمنية إلى موقع شكوى المواطنين وتم التعامل وفرض هيبة الدولة وتنفيذ سيادة القانون من خلال فض الشادر الضخم والفرح وفتح الشارع والطريق العام أمام حركة المرور وسير المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عبدالحميد الهجان مجلس الوزراء شبرا الخيمة قوات الشرطة الطريق العام شكاوى المواطنين القيادة السياسية حي شرق شبرا الخيمة

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الإجابة تونس!

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