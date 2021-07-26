إزالة «شادر فرح» في شبرا الخيمة

أزالت الأجهزة المحلية في حي شرق شبرا الخيمة بالاشتراك مع قوات الشرطة في مديرية أمن القليوبية شادر فرح بالطريق العام بمنطقة الأمل ما تسبب في تعطل مصالح الأهالي وإعاقة حركة المرور.

جاء ذلك بناء على شكوى عدد من المواطنين بقيام مواطن بغلق الطريق العام وتعطيل مصالح المواطنين بإقامة شادر ضخم وإقامة فرح بمنطقة الأمل بشارع الحبيبى.

وانتقلت على الفور الأجهزة المحلية والأمنية إلى موقع شكوى المواطنين وتم التعامل وفرض هيبة الدولة وتنفيذ سيادة القانون من خلال فض الشادر الضخم والفرح وفتح الشارع والطريق العام أمام حركة المرور وسير المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.