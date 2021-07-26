النيابة تقرر حبس طبيب الأسنان قاتل زوجته فى المنصورة

أمرت نيابة ثان المنصورة، اليوم الإثنين، بحبس طبيب أسنان المتهم بقتل زوجته الطبيبة بـ11 طعنة بالمنصورة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب اعتراف المتهم بارتكاب الواقعة.

وأدلى المتهم محمود مجدى عبد الهادي، 29 عامّا، طبيب أسنان، باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، حيث اتهم زوجته بأنها دائمة الخلافات معه وأنه يوم الواقعة ازداد الخلاف بينهما وكان أمامه سكين فاستله وطعنها عدة طعنات ثم هرب إلى الإسكندرية واستأجر شقة للاختباء بها.

وقال: "كانت نفسيتي تعبانة ومش عارف أنا قتلتها إزاي مكنتش أقصد أموتها ومش عارف طعنتها كام طعنة" .

كان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من قسم ثان المنصورة، بورود بلاغ من مستشفى المنصورة الدولي بوصول ياسمين حسن يوسف، 26 عامًا، طبيبة أسنان، ومقيمة مع زوجها بمنطقة الدراسات جثة هامدة وبها عدة طعنات.

وانتقل ضباط مباحث قسم ثان المنصورة وبالفحص تبين وفاة الدكتورة ياسمين حسن يوسف، 26 عامّا، طبيبة إثر تلقى 11 طعنة نافذة، وأن مرتكب الجريمة هو زوجها ويدعى محمود مجدى عبدالهادي، 29 عاماً، طبيب أسنان، وفر هارباً.

وأكد شهود عيان أن الطبيبة لديها ثلاثة أطفال، وقد نشب خلاف بين الزوجين قام على أثره الزوج بطعن زوجته بسكين عدة طعنات متتالية ونافذة.

وأضاف شهود العيان أن الطبيبين يقطنان في منزل عائلة الزوج وسمع والداه صوت مشاجرة، وعندما صعدا لشقتهما وجدا الزوجة غارقة في دمائها، ولم يجدوا الزوج الذي فر هاربًا قبل دخولهما الشقة، فاتصلا بالإسعاف وتم نقلها لمستشفى المنصورة الدولي، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.