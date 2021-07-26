الإثنين 26 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تقرر حبس طبيب الأسنان قاتل زوجته فى المنصورة

طبيب الأسنان قاتل
طبيب الأسنان قاتل زوجته

أمرت نيابة ثان المنصورة، اليوم الإثنين، بحبس طبيب أسنان المتهم بقتل زوجته الطبيبة بـ11 طعنة بالمنصورة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب اعتراف المتهم بارتكاب الواقعة.

وأدلى المتهم محمود مجدى عبد الهادي، 29 عامّا، طبيب أسنان، باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، حيث اتهم زوجته بأنها دائمة الخلافات معه وأنه يوم الواقعة ازداد الخلاف بينهما وكان أمامه سكين فاستله وطعنها عدة طعنات ثم هرب إلى الإسكندرية واستأجر شقة للاختباء بها.

وقال: "كانت نفسيتي تعبانة ومش عارف أنا قتلتها إزاي مكنتش أقصد أموتها ومش عارف طعنتها كام طعنة" .

كان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من قسم ثان المنصورة، بورود بلاغ من مستشفى المنصورة الدولي بوصول ياسمين حسن يوسف، 26 عامًا، طبيبة أسنان، ومقيمة مع زوجها بمنطقة الدراسات جثة هامدة وبها عدة طعنات.

وانتقل ضباط مباحث قسم ثان المنصورة وبالفحص تبين وفاة الدكتورة ياسمين حسن يوسف، 26 عامّا، طبيبة إثر تلقى 11 طعنة نافذة، وأن مرتكب الجريمة هو زوجها ويدعى محمود مجدى عبدالهادي، 29 عاماً، طبيب أسنان، وفر هارباً.

وأكد شهود عيان أن الطبيبة لديها ثلاثة أطفال، وقد نشب خلاف بين الزوجين قام على أثره الزوج بطعن زوجته بسكين عدة طعنات متتالية ونافذة.

وأضاف شهود العيان أن الطبيبين يقطنان في منزل عائلة الزوج وسمع والداه صوت مشاجرة، وعندما صعدا لشقتهما وجدا الزوجة غارقة في دمائها، ولم يجدوا الزوج الذي فر هاربًا قبل دخولهما الشقة، فاتصلا بالإسعاف وتم نقلها لمستشفى المنصورة الدولي، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.

 

طبيب المنصورة حبس طبيب المنصورة محافظة الاسكندرية قاتل زوجته متهم بقتل زوجته أمن الدقهلية مستشفي المنصورة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للمدارس الصناعية والتجارية والزراعية

القبض على «فتاة الهوهوز».. ومفاجأة بشأن مصور الفيديوهات

الآن.. موقع بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 «دور أول»

هل حددت المملكة موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للمصريين؟

رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوي الفني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أشرف زكى.. دفاعًا عن الفن

ثروت الخرباوي

مشروع الإخوان هو الخصم الأكبر للإسلام

منى رجب

دولة قوية متقدمة.. وإنسان لديه انتماء

جمال-أسعد

السد الإثيوبى وتفعيل الإمكانات

ماجد حبته

خاتمة «الربيع» الإخوانى

مؤمن المحمدي

كاس حشمت

لواء. محسن الفحام

صعيدنا والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «10».. ظهور الجماعات الإرهابية علنا

صور

مصر بتفرح.. لحظات فوز هداية وسيف فى أوليمبياد طوكيو

رزق وفسحة.. جمال القناطر الخيرية يخطف الأنظار

تحمل رسائل إنسانية.. مراحل تطور أزياء الأميرة ديانا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

4 وفيات و1398 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

بعد انضمامها للاتحاد الإفريقي كمراقب .. ماهي خطط وأهداف إسرائيل؟

أولمبياد طوكيو 2020: السباحة الإسرائيلية أناستازيا جوربينكو في النهائي برقم قياسي