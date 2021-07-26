الإثنين 26 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تبقي القيود على الرحلات الدولية بسبب كورونا

الرحلات الدولية
الرحلات الدولية

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في مؤتمر صحافي اليوم، أن الولايات المتحدة ستبقي في المرحلة الراهنة القيود السارية على الرحلات الدولية بسبب كوفيد-19، رغم طلبات المعاملة بالمثل التي صدرت خصوصا من الاتحاد الأوروبي.

وعزت هذا القرار خصوصا الى التفشي السريع للمتحورة دلتا.

وقالت ساكي إن "المتحوّرة دلتا الأكثر قدرة على نقل العدوى تتفشى هنا وفي الخارج".

وحذّرت بأن المنحى التصاعدي للإصابات سيتواصل على الأرجح "للأسابيع المقبلة" لكنّها شددت على أن الأمر محصور بغالبيته بغير الملقّحين.

البيت الأبيض جين ساكي الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي دلتا

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وائل لطفي

الإجابة تونس!

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