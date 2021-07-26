عرضه الأول في «فينسيا».. معز مسعود يطرح بوستر «أميرة»

طرحت الجهة المنتجة التي يتولاها المنتج معز مسعود البوستر الرسمي لفيلم “أميرة” والذي من المقرر طرحه ضمن مهرجان فينسيا السينمائي الدولي، على أن ينطلق مطلع شهر سبتمبر المقبل.

ويطير “معز” خلال الفترة المقبلة إلى فينيسيا برفقة زوجته الفنانة حلا شيحة لحضور عرض فيلمه الجديد هناك.

وفيلم “أميرة” يشارك في إنتاجه عدة شركات إنتاجية، أبرزها “فيلم كلينك” للمنتج محمد حفظي، وشركة “الاستوديو” الإماراتية التي تمثلها الإعلامية منى عبد الوهاب، فضلًا عن شركة المنتج معز مسعود، وهو من بطولة الفنانة صبا مبارك.

وكانت أعلنت إدارة الدورة الـ 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي عن اختيار فيلم أميرة للمخرج المصري محمد دياب للمنافسة في مسابقة آفاق، ليشهد من خلالها الفيلم عرضه العالمي الأول، ويقام المهرجان خلال الفترة من 1 وحتى 11 سبتمبر المقبل.

ويُعد “أميرة” ثالث أفلام دياب كمخرج بعد “678” (2010) و"اشتباك" (2016) والذي فاز بأكثر من 30 جائزة دولية، ويتناول فيلم “أميرة” قصة تدور أحداثها في فلسطين وبالتالي يصبح أول فيلم فلسطيني يقوم بإخراجه مصري.

أميرة مراهقة فلسطينية ولدت بعملية تلقيح مجهري بعد تهريب منيّ والدها نوار السجين في المعتقلات الإسرائيلية، تجبرها الظروف على أن تخوض رحلة لمعرفة الحقيقة وراء هويتها.

ويضم فريق عمل فيلم “أميرة” عددا كبيرا من النجوم العرب، في مقدمتهم صبا مبارك وعلي سليمان، والممثلة الشابة تارا عبود التي يقدمها الفيلم لأول مرة سينمائياً في دور أميرة، وقيس ناشف ووليد زعيتر. وهو من مونتاج أحمد حافظ الذي سبق له التعاون مع دياب في فيلم اشتباك، ومن تأليف الثلاثي محمد وخالد وشيرين دياب.

من جهة أخرى، يعرض للفنانة حلا شيحة حاليًا فيلم "مش أنا" وهو فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته ماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا، وتدور أحداثه حول حسن الذي يُصاب حسن غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.