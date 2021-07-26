الإثنين 26 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استطلاع: 18% من الفرنسيين يعتبرون التهديد الإرهابي مرتفع للغاية

التهديد الإرهابي
التهديد الإرهابي

أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "ايفوب" الفرنسي أن 18% من المستطلعة أرائهم من الفرنسيين يعتبرون أن التهديد الإرهابي مرتفع للغاية أي بقدر ما كان قبل موجة الهجمات الإرهابية التي ضربت فرنسا عامي 2015-2016.
وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، اليوم الإثنين، أنه في الذكرى الخامسة على حادثة اغتيال الكاهن الأب هامل الذي تعرض للقتل ذبحًا على يد إرهابيين من تنظيم داعش في 26 يوليو 2016، فإن مفهوم التهديد الإرهابي في فرنسا آخذ في الانخفاض، حيث أظهر استطلاع ايفوب أن 18% فقط يعتبرون أن التهديد الإرهابي اليوم "مرتفع للغاية"، وهو نفس مستوى يناير 2015 قبل هجمات شارلي إبدو الشهيرة والذي وصلت نسبة التهديد الارهابي بعده إلى 65٪.
ووفقًا للصحيفة، فإنه إذا كان الفرنسيون لا يعتبرون أن التهديد قد اختفى، فإن 75٪ لايزالون يرونه "مرتفعًا".
وذكرت الصحيفة أن التهديد الإرهابي ينظر إليه بشكل أكبر من قبل الناخبين اليمينيين في فرنسا، فهم أكثر حساسية للقضايا الأمنية حيث أن 90٪ من الأشخاص الذين صوتوا لصالح فرانسوا فيون، مرشح يمين وسط و 89٪ ممن صوتوا لمارين لوبان، مرشح اليمين المتطرف، في عام 2017 يعتبرون التهديد "مرتفعًا" و"عالية جدًا" مقابل 57٪ من ناخبي "جان لوك ميلينشون" اليساري.
في هذا السياق، يوضح جيروم فوركيه، مدير قسم "الرأي" في معهد "ايفوب" : "لقد حددنا اتجاهًا متراجعًا اعتبارًا من عام 2017، وهو ما تم تأكيده اليوم". حتى ذلك الحين، كانت فرنسا لا تزال تعيش في صدمة موجة الهجمات الإرهابية التي بدأت في عام 2015.
يشار إلى أن فرنسا تعرضت خلال السنوات الماضية إلى العديد من الهجمات الإرهابية بدأت بهجوم "شارلي ايبدو" في 7 يناير 2015 والذي شكل نقطة انطلاق لعمليات إرهابية غير مسبوقة، وجعل الإرهاب على رأس أولويات الدولة الفرنسية.

باريس فرنسا الفرنسيين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

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