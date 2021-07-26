الرئيس الأمريكي يؤكد تطلعه لتعزيز الشراكة مع العراق

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، تطلعه لتعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق، والعمل على دفع التعاون الثنائي قدمًا.

وقال بايدن في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم الإثنين إنه يستضيف في وقت لاحق اليوم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالبيت الأبيض.

ووصل الكاظمي الأحد إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد في زيارة رسمية.

وقال الكاظمي - قبيل مغادرته بغداد - إن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود العراق لترسيخ علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مبنية على أسس الاحترام المتبادل والتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأضاف أن الزيارة تتوج جهودا طويلة من العمل الحثيث خلال جلسات الحوار الاستراتيجي لتنظيم العلاقة الأمنية بين البلدين على أساس المصلحة الوطنية العراقية.

من جانبها، رجحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن يطلب الكاظمي من بايدن سحب جميع القوات القتالية الأمريكية من العراق، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة قد تلبي مطلب العراق، ولكن من الناحية النظرية فقط.

وفي سياق اخر.. يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في لقائه الأول مع رئيس الحكومة الذي يواجه ضغوطاً داخلية، ويأمل الحصول على إعلان رسمي لجدول زمني لانسحاب الأميركيين من البلاد، المطلب الأساسي للعراقيين الموالين لإيران، ما يعطيه دفعا سياسياً قبل ثلاثة أشهر من انتخابات نيابية مبكرة.

ويتمحور اللقاء بشكل أساسي حول وجود القوات الأميركية في العراق، وعلى نطاق أوسع، قدرة بغداد على التصدي لخلايا تنظيم داعش الإرهابي.

وتبنّى التنظيم هجوماً دامياً وقع منذ أسبوع في سوق شعبي في العاصمة العراقية، أسفر عن 36 قتيلاً على الأقل و62 جريحاً غالبيتهم من النساء والأطفال، حسب مصادر طبية وأمنية.

رسمياً، تمّت هزيمة التنظيم في العراق في العام 2017 على أيدي القوات العراقية المدعومة من تحالف دولي بقيادة واشنطن، لكن تبقى مخاوف عودته حاضرة حسب مصدر دبلوماسي أميركي، لأن "العديد من الأسباب التي سمحت بصعود تنظيم داعش في العام 2014 لا تزال قائمة".