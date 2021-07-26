«مياه الكراتية» بقوص تحصل على شهادة اعتماد سلامة ومأمونية المياه

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية تطبيق خطط سلامة ومأمونية لجميع محطات مياه الشرب، والتي تشمل تقييم وإدارة المخاطر المحتملة وكذا الإجراءات التصحيحية بهدف تحييدها، ومتابعة جودة المياه في كل مراحل الإمداد من المصدر حتي المستهلك وذلك لضمان تقديم خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وبحسب بيان للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، شهد الدكتور صلاح بيومى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، حفل تسليم شهادة اعتماد سلامة ومأمونية لمحطة مياه الكراتية بمركز قوص في محافظة قنا، للمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.

وأشاد الدكتور صلاح بيومي، بما لمسه من اهتمام بملف سلامة ومأمونية المياه، مطالباً العاملين ببذل مزيد من العمل والحفاظ على كفاءة المحطات لضمان استمرارية واستدامة الخدمة خلال الفترة القادمة.

وسلمت الإدارة العامة للجودة وشؤون البيئة، ممثلة في كل من الدكتور وليد حسني، والدكتور محمد السيد مصطفى، من إدارة سلامة ومأمونية المياه بالشركة القابضة، شهادة اعتماد ومأمونية المياه محطة الكراتية، بحضور مجموعة من المختصين ورئيس قطاع الجودة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.

وأوضح المهندس رجب عرفة، أن شهادة اعتماد خطة مأمونية المياه تعد من أعلى الاعتمادات التي تمنح لمقدمي خدمة المياه حيث تصدر من خلال موافقة عدة جهات مختلفة وهم وزارة الصحة والسكان، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار إلى أن الشركة لديها خطة لاعتماد سلامة ومأمونية المياه بمحطات مياه الشرب أو الصرف الصحي وفقاً لتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة لتقديم خدمة متميزة للمواطنين.