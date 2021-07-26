تأييد حبس مستريح قنا سنة في الاستيلاء على أموال المواطنين

أيّدت جنح مستأنف قنا الحكم بمعاقبة المتهم المعروف إعلاميًا بمستريح قنا بالحبس سنة بعد أن رفضت الاستئناف على الحكم الصادر بحبسه.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب أبو سالم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين معتز محروس وأحمد رشدى القاضيين بالمحكمة وبحضور أيمن قناوى رئيس النيابة بنيابة مركز قنا ومحمد مهران وكيل النيابة وسكرتارية دياب على عمر وحسن إبراهيم .

وعاقبت محكمة أول درجة المتهم بالحبس سنة مع الشغل، فعارض المتهم فى الحكم فتم رفض معارضته واستأنف المتهم فى الحكم فرفض المحكمة استئنافه، فقام المتهم بعمل معارضة استئنافية فرفضت المحكمة معارضته الاستئنافية وأيدت الحكم بحبسه.

تبين من التحقيقات التى تولاها مصطفى الأمين- رئيس النيابة بنيابة نقادة بإشراف المستشار مصطفى عباس المحامي العام الأول لنيابات قنا الكلية ,قيام أحمد محمد عيد محمد الذى يعمل فنى أشعة بالإعلان عن طريق الفيس بوك برغبته فى شريك لعمل مركز أشعة فى بلدة الشريك وأثناء قيام المتهم بالعمل فى صالون الحلاقة الخاص به وعبثه فى رسائل الفيس بوك التقط الرسالة وعقد العزم على النصب عليه فقام بالاتصال بفنى الأشعة، وطلب منه الحضور إلى بلدته بنقادة للاتفاق معه.

اتفق معه على الحضور ومعه 200 الف جنيه حتي يضمن جدية الإعلان وأنه سوف يعطيه مثلهم ويأخذ عليه إيصالات أمانة بالمبلغ وينشئ مركز الأشعة ببلدته بسبب كثرة مراكز الأشعة بنقادة لعدم وجود مكان لعمل مراكز أشعة بنقادة، فحضر المتهم بسيارته ومعه المبلغ وأثناء تواجدهما بالمكان المتفق عليه فوجئ صاحب الإعلان بالمتهم يعرض عليه شراء دولارات بالمبلغ الذى بحوزته وبسعر أقل من السوق بدلا من انشاء مركز اشعة فوافق المجني عليه، وقام المتهم باعطائه كيس محكم الغلق أوهمه بداخله خمسين الف دولار وقام بوضع الكيس فى شنطة السيارة وطلب منه ألا يفتح الكيس إلا فى القاهرة خوفًا عليه من القبض وقام بأخذ إيصالات أمانة عليه حتى لا يذكر اسمه فى حالة القبض عليه وعقب وصوله منزله وفتح الكيس اكتشف بداخله قصاصات ورق بيضاء.

حضر إلى نقادة وقام بابلاغ مباحث نقادة التى عرضت عليه صور المسجلين تعرف على صورة المتهم، وتم ضبط المتهم الذى اعترف بارتكابه الواقعة.