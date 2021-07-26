الإثنين 26 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية: قرارات الرئيس قيس سعيد تصحيحا لمسار ثورة تونس

أمل رمزي
أمل رمزي

أكدت النائبة أمل رمزي عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب، وإقالة رئيس الوزراء من منصبه بعد احتجاجات شعبية عنيفة، تعرضت لها البلاد، يأتي تصحيحا لمسار الثورة التونسية وإنقاذ البلاد من حكم جماعة طاغية .

وقالت النائبة أمل رمزى فى بيان لها: «نؤيد وندعم كافة القرارات  الصادرة عن الرئيس التونسي والتى أعادت للشعب التونسي وطنهم بعدما اختطفته  جماعة سعت بشكل مستمر إلى السيطرة على كافة مفاصل الدولة».

وطالبت عضو مجلس الشيوخ الشعب التونسي بالالتفاف خلف القيادة السياسية متمثلة في الرئيس قيس سعيد، والجيش الوطنى التونسي، للعبور بوطنهم الغالى إلى بر الأمان.

وحذرت النائبة أمل رمزى الشعب التونسي من الاستماع الى الأكاذيب والاشاعات التى يطلقها تنظيم الإخوان في تونس ومحاولة جر البلاد إلى حالة من الحرب الأهلية أو شق الصف التونسي، بحجه الدفاع عن الحرية، مؤكدة أن الدفاع عن الحرية هو حماية مقدرات البلاد من تلك الجماعة الطاغية والالتفاف حول القيادة السياسية، مضيفة أن عزل الإخوان عن مفاصل الحكم أعاد للدولة التونسية هويتها العربية.

وتابعت أن سقوط الإخوان في تونس يعد صفعة جديدة على وجه التنظيم الدولي للجماعة الذي يسعى إلى تفتيت الأمة العربية والإسلامية، وخلق حالة من الإرهاب والاقتتال في المنطقة.

النائبة أمل رمزى مجلس الشيوخ قيس سعيد الرئيس التونسي الثورة التونسية الشعب التونسي سقوط الإخوان في تونس

مواد متعلقة

رئيس «المؤتمر» عن أحداث تونس: ظاهرة إيجابية للتخلص من حكم الإسلام السياسى

السفير جمال بيومى: الرئيس التونسي استفاد من التجربة المصرية

برلمانى: مشروع البنية المعلوماتية ساعد الدولة فى تحديد الفئات الأولى بالرعاية

«حماة الوطن» يفتتح مقر أمانة الحزب بأسيوط

أبرزها زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى.. مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية

زيادة الاستثمارات 50%.. مستهدفات خطة التنمية في مجال الاستثمار

القصبي: دور كبير لمؤتمر دار الإفتاء في إقامة جسور التعاون بين المؤسسات الإفتائية

أبرزها تنمية القرى المصرية.. المحركات الأساسية لخطة التنمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للمدارس الصناعية والتجارية والزراعية

القبض على «فتاة الهوهوز».. ومفاجأة بشأن مصور الفيديوهات

الآن.. موقع بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 «دور أول»

هل حددت المملكة موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للمصريين؟

رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوي الفني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أشرف زكى.. دفاعًا عن الفن

ثروت الخرباوي

مشروع الإخوان هو الخصم الأكبر للإسلام

منى رجب

دولة قوية متقدمة.. وإنسان لديه انتماء

جمال-أسعد

السد الإثيوبى وتفعيل الإمكانات

ماجد حبته

خاتمة «الربيع» الإخوانى

مؤمن المحمدي

كاس حشمت

لواء. محسن الفحام

صعيدنا والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «10».. ظهور الجماعات الإرهابية علنا

صور

مصر بتفرح.. لحظات فوز هداية وسيف في أولمبياد طوكيو

رزق وفسحة.. جمال القناطر الخيرية يخطف الأنظار

تحمل رسائل إنسانية.. مراحل تطور أزياء الأميرة ديانا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

4 وفيات و1398 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

بعد انضمامها للاتحاد الإفريقي كمراقب .. ماهي خطط وأهداف إسرائيل؟

أولمبياد طوكيو 2020: السباحة الإسرائيلية أناستازيا جوربينكو في النهائي برقم قياسي